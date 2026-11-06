Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 649 artarak 37,1 milyon TL'ye yükseldi. Ancak net dönem zararı yüzde 1.562 artışla 32 milyon TL'yi aştı.

DİRİTEKS'İN SATIŞLARI YÜZDE 649 ARTTI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyon 957 bin 550 TL'den 37 milyon 120 bin 732 TL'ye çıktı. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 649 artış kaydedildi.

Brüt kâr ise 240 bin 35 TL'den 3 milyon 38 bin 621 TL'ye yükselerek yüzde 1.166 artış gösterdi.

Buna karşın şirketin faaliyet performansında zarar sürdü. 2025'in ilk dokuz ayında 5 milyon 917 bin 535 TL olan negatif FAVÖK, 2026'nın aynı döneminde 2 milyon 961 bin 553 TL olarak gerçekleşti.

DİRİTEKS'İN NET ZARARI 32 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Şirketin net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyon 925 bin 343 TL seviyesinden 32 milyon 5 bin 110 TL'ye yükseldi. Böylece net zarar yıllık bazda yüzde 1.562 arttı.

Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 82 gerileyerek 3 milyon 992 bin 192 TL'den 713 bin 302 TL'ye düştü.

ÖZKAYNAKLARDAKİ NEGATİF GÖRÜNÜM DEVAM ETTİ

Diriteks'in toplam varlıkları 2026 Eylül sonu itibarıyla 26 milyon 348 bin 931 TL oldu. Haziran 2026 döneminde 41 milyon 300 bin 347 TL olan toplam varlıklarda yüzde 36 düşüş kaydedildi.

Dönen varlıklar yüzde 83 azalarak 5 milyon 176 bin 598 TL'ye gerilerken, duran varlıklar yüzde 105 artışla 21 milyon 172 bin 333 TL'ye yükseldi.

Şirketin özkaynakları ise eksi 29 milyon 736 bin 160 TL olarak açıklandı. Haziran 2026 döneminde eksi 19 milyon 254 bin 980 TL olan özkaynaklardaki negatif tutar yüzde 54 arttı.

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