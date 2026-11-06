Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesinin yılbaşından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını açıkladı. Bütün emeklileri kapsayacak çalışma için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini belirten Yılmaz, düzenlemenin gelecek yılın başından itibaren etkisini göstereceğini söyledi. Asgari ücret görüşmelerinin ise henüz başlamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerden enflasyonla mücadeleye, asgari ücret görüşmelerinden emeklilere yönelik yeni düzenlemeye kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Yılmaz, emekliler için hazırlanan çalışmanın takvimini de paylaştı.

BÜTÜN EMEKLİLERİ KAPSAYACAK REFAH DÜZENLEMESİ GELİYOR

Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde uzun süredir çalışıldığını belirten Yılmaz, hazırlığın bütün emeklileri kapsadığını söyledi. Çalışmada farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, düzenlemenin Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, “Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, “Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ HENÜZ BAŞLAMADI

Asgari ücret gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cevdet Yılmaz, ücretin yalnızca kamu tarafından belirlenmediğini, süreçte işçi, işveren ve kamu olmak üzere üç tarafın bulunduğunu hatırlattı.

Görüşmelerin henüz başlamadığını belirten Yılmaz, asgari ücret kararının üç tarafın katılımıyla dengeli bir şekilde şekillenmesini beklediklerini ifade etti.

FON MAĞDURLARINA 13 KASIM'DA YENİ ÖDEME YAPILACAK

Fon soruşturması kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelere de değinen Yılmaz, 13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Bazı serbest fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı tespit edildiğini belirten Yılmaz, 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulama yürütüldüğünü söyledi. Söz konusu fonların toplam portföy değerinin yüzde 7'sine karşılık geldiğini kaydetti.

Yılmaz, 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar TL'nin yatırımcılara iade edildiğini bildirdi.

Tasfiye sürecindeki 7 şirketten 4'ünün olağan tasfiyeye girdiğini belirten Yılmaz, bu kapsamda 55 bin 801 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Olağanüstü tasfiye sürecinde ise Tera, Pusula ve Atlas olmak üzere 3 şirketin kaldığını ifade etti.

Toplamda 420 bin yatırımcıya ödeme yapıldığını ve ödemelerin 130 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, yeni ödeme takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Gelecek hafta Cuma günü önemli miktarda ödeme yapılacağını söyleyebilirim. Ödemeler en düşükten en yükseğe doğru gidecek.”

ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL SINIRI UYGULANIYOR

Ödemelerin net yatırım tutarı esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, mevcut ödemelerin ara ödeme niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Şu anda yaptığımız ara ödeme. O ödemenin sınırı da 1 milyon TL. Ara ödeme sonrası nihai mahsuplaşma başlayacak” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını açıklayan Yılmaz, hisse bazlı manipülasyonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) incelemelerinin de devam ettiğini söyledi. İncelenen hisse sayısının 50'yi bulabileceğini kaydetti.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Benzer olayların yeniden yaşanmaması amacıyla yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlığı yürütüldüğünü belirten Yılmaz, taslağın gelecek haftaya kadar büyük ölçüde şekillenmesini beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, “Gelecek haftaya kadar kanun tasarısının büyük oranda şekilleneceğini düşünüyorum. Biz Meclis'e göndereceğiz. Meclis'te değerlendirilecektir” dedi.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ: SAVAŞIN ETKİSİ 7 PUAN

Enflasyona ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz, yıllık enflasyonun yüzde 29,77 civarında gerçekleştiğini ve beklentilerin bir miktar üzerinde kaldığını söyledi.

Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme görüldüğünü belirten Yılmaz, savaşın enflasyon üzerinde 7 puanlık etkisi olduğunu ifade etti. Maliye politikasının enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceğini de sözlerine ekledi.