Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığını belirten Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

KARAHAN'DAN ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRMESİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da gerçekleştirdiği “Enflasyon ve Para Politikası” başlıklı sunumda Türkiye ekonomisinin mevcut görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon süreci, iç talep, finansal koşullar, cari denge ve Türk lirasına yönelik talebi ele alan Karahan, para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın devam edeceği mesajını verdi.

TCMB'nin değerlendirmesine göre yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğilimindeki gerileme sürüyor. Yavaşlayan iç talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist etkileri sınırladığı belirtilirken, jeopolitik gelişmelerin fiyat görünümüne ilişkin riskleri canlı tuttuğuna dikkat çekildi.

Karahan, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını bildirdi.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU KORUNACAK"

TCMB, politika faizine ilişkin kararların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler dikkate alınarak belirleneceğini açıkladı.

Faiz adımlarının büyüklüğü ve zamanlamasında toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümüne odaklanan yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı. Para politikasının, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde yürütüleceği belirtildi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı, bu yaklaşımın talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceği ifade edildi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI"

Karahan'ın sunumunda yer alan verilere göre yıllık tüketici enflasyonu, Mayıs 2024'te yüzde 75,5 ile ulaştığı seviyeden Ekim 2026'da yüzde 29,8'e geriledi.

Ekim ayında enflasyonun ana eğilimi aylık yüzde 1,8 olarak gerçekleşirken, üç aylık ortalama da yüzde 1,8 seviyesinde ölçüldü.

TCMB, arz yönlü baskılar nedeniyle dezenflasyon sürecinin yavaşladığını ancak enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin devam ettiğini bildirdi.

"ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONDA BELİRLEYİCİ UNSUR"

Jeopolitik gerilimlerin küresel enerji fiyatlarını yüksek tuttuğuna işaret eden TCMB, enerji maliyetlerinin 2026 yılı enflasyonunda belirleyici unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Eşel mobil sisteminin küresel enerji şokunun akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırladığı belirtildi. Mart-ekim döneminde sistemin akaryakıt fiyatlarındaki birikimli artışı 12,6 puan azalttığı ifade edildi.

Beklentiler arasındaki farklılığa dikkat çeken TCMB, mevcut görünümün para politikasında ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini vurguladı.

TÜRK LİRASININ MEVDUAT VE FONLARDAKİ PAYI YÜZDE 62,1 OLDU

Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirasını tercih etme eğiliminin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve dolarizasyon eğilimi görülmediğini belirtti.

30 Ekim itibarıyla mevduat ve yatırım fonlarında Türk lirasının payı yüzde 62,1'e ulaştı. Yatırım fonları hariç tutulduğunda Türk lirası mevduatının payı ise yüzde 61,4 olarak gerçekleşti.

Aynı tarih itibarıyla TCMB'nin brüt uluslararası rezervleri 188 milyar dolar seviyesinde bulunurken, altın fiyatlarının etkisinden arındırılmış rezervler 158 milyar dolar olarak kaydedildi.

"İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI GÜNDEME GELEBİLİR"

Merkez Bankası, finansal yayılma risklerini azaltmak amacıyla KOBİ kredi büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti.

Bunun yanı sıra finansal koşullara yönelik çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda TLREF'e dayalı tahvillerin doğrudan alımı, repo fonlama hacminin artırılması, borçlanma limitlerinin güncellenmesi ve teminat iskonto oranlarının düşürülmesi gibi adımlar atıldı.

Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılık bloke tesis oranı da azaltıldı.

TCMB'nin açıklamaları, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası yaklaşımının korunacağını ve fiyat görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde ilave sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceğini ortaya koydu.