Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı maaş zammına yönelik beklentiler artarken, ek iyileştirme seçenekleri de gündeme geldi. Kulislerde konuşulan formüller arasında enflasyon zammına ilave yüzde 10-20 puan refah payı verilmesi veya 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen artış yapılması bulunuyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerini ilgilendiren ocak ayı maaş düzenlemesi kapsamında ek zam seçenekleri değerlendiriliyor. Normal enflasyon zammına ek olarak emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik iki farklı formül öne çıkıyor.

EMEKLİYE YÜZDE 20'YE KADAR REFAH PAYI VERİLEBİLİR

Gündemdeki ilk seçenek, ocak ayında yapılacak enflasyon artışına ilave olarak refah payı verilmesi. Bu formülde emekli maaşlarına yüzde 10 ile 20 puan arasında ek artış yapılması üzerinde duruluyor.

Mevcut beklentilere göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 10, memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 8 seviyesinde artış öngörülüyor. Refah payı seçeneğinin hayata geçirilmesi halinde bu oranlara ilave zam yapılabilecek.

Örneğin, mevcut maaşı 25 bin TL olan bir SSK emeklisinin yüzde 10 enflasyon zammı alması ve buna 20 puan refah payı eklenmesi durumunda toplam artış yüzde 30'a ulaşacak. Böylece 25 bin TL olan emekli maaşı 32 bin 500 TL'ye yükselecek.

SEYYANEN ZAM 15 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Emekliler için değerlendirilen ikinci formül ise seyyanen zam. Bu seçenekte maaşlara enflasyon artışının ardından 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabit tutarlı ek ödeme yapılması gündemde.

Seyyanen zam formülünün 15 bin TL olarak uygulanması halinde 25 bin TL maaş alan bir SSK emeklisinin aylığı önce yüzde 10 enflasyon zammıyla 27 bin 500 TL'ye çıkacak. Ardından 15 bin TL eklenmesiyle toplam maaş 42 bin 500 TL olacak.

Bu hesaplama, 15 bin TL seyyanen zam yapılması ihtimaline dayanıyor. Söz konusu tutar henüz kesinleşmiş değil.

DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİLERE EK DESTEK GÜNDEMDE

Ek iyileştirme çalışmalarında yalnızca refah payı ve seyyanen zam seçenekleri ele alınmıyor. Emeklilerin yaşı, prim gün sayısı ve mevcut maaşlarına göre farklı uygulamaların hayata geçirilmesi de değerlendiriliyor.

Özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik ilave destek seçenekleri üzerinde duruluyor. Kira ve fatura giderleri için destek sağlanması da gündeme gelen başlıklar arasında bulunuyor.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emeklilere yönelik ek iyileştirme teklifinin bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması bekleniyor. Düzenlemenin ocak ayında yapılacak maaş artışıyla birlikte uygulanması seçenekler arasında yer alıyor.

Refah payı formülünün tercih edilmesi halinde ek artışın enflasyon zammına ilave edilmesi, seyyanen zam seçeneğinde ise önce enflasyon artışının, ardından sabit tutarlı ödemenin maaşlara yansıtılması öngörülüyor.

Ancak refah payının oranı, seyyanen zam tutarı ve düzenlemeden hangi emekli gruplarının yararlanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Nihai uygulama, yapılacak çalışmaların ve resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Dünya