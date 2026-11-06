Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR), Gebze Fabrikası'ndaki üretim faaliyetlerini 28 Şubat 2027 tarihinde sonlandırmayı planladığını açıkladı. Yeniden yapılanma kararı kapsamında 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. Çalışanlara ödenmesi beklenen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı yaklaşık 293 milyon TL'yi bulacak.

Alarko Carrier, üretim faaliyetleri ve organizasyonel yapısına ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin 5 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Gebze Fabrikası'ndaki mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından üretim faaliyetleri sona erecek.

GEBZE FABRİKASI'NDA ÜRETİM DURDURULACAK

Gebze Fabrikası'nda Carrier markalı klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ürünleri üretiliyor. Tesisteki üretimin tamamının Carrier markalı ürünlerden oluşması nedeniyle markaya yönelik faaliyetlerin sonlandırılmasıyla fabrikanın üretimi de durdurulacak.

Şirket, kararın Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesi ve faaliyet ayrıştırma anlaşması kapsamında alındığını belirtti.

Mevcut ve kabul edilmiş Carrier markalı siparişler, müşteri taahhütleri doğrultusunda üretilerek sevk edilecek. Siparişlerin tamamlanmasının ardından fabrikadaki faaliyetler sonlandırılacak.

183 ÇALIŞANIN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yeniden yapılanma kapsamında üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde görev yapan toplam 183 çalışanın iş sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

İşten çıkarmalar iki aşamada gerçekleştirilecek. Buna göre 119 çalışanın iş sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erdirilecek. Kalan 64 çalışanın iş sözleşmesi ise üretim ve sevkiyat planına bağlı olarak Şubat 2027 sonuna kadar kademeli şekilde feshedilecek.

Şirket, çalışanlara 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren yasal ihbar süreleri dikkate alınarak yazılı ve bireysel bildirim yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

TAZMİNAT ÖDEMELERİ 293 MİLYON TL'Yİ BULACAK

Alarko Carrier'ın KAP açıklamasına göre, iş sözleşmeleri feshedilecek 183 çalışana ödenmesi öngörülen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı yaklaşık 293 milyon TL olacak.

Bununla birlikte fabrikanın kapatılmasının şirkete toplam maliyeti henüz kesinleşmedi. Diğer çalışan yükümlülükleri ve tesis kapanış giderlerinin de dahil edileceği toplam finansal etkinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şirket, kesinleşen tutarların ilgili finansal tablolara yansıtılacağını ve önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

GEBZE FABRİKASI ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜZDE 55'İNİ OLUŞTURUYOR

Alarko Carrier'ın paylaştığı veriler, Gebze Fabrikası'nın şirketin üretim maliyetleri içindeki ağırlığını ortaya koydu. Fabrikadaki üretimin toplam şirket üretim maliyetleri içerisindeki payı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan 2025 yılı verilerine göre, fabrikada üretilen Carrier markalı ürünlerin satışları şirketin toplam net satışlarının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Alarko Carrier, üretimin sonlandırılmasıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını, operasyonel verimliliğin artırılmasını, giderlerin azaltılmasını ve maliyet yapısının iyileştirilmesini hedefliyor. Şirketin Eskişehir Fabrikası'ndaki üretim faaliyetleri ise devam edecek.