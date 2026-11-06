Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO), 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken, net dönem kârı yüzde 34 düşüşle 19 milyar 263 milyon 850 bin TL'ye indi. Bilanço açıklamasının ardından 11 aracı kurum Ford Otosan hisseleri için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.

Ford Otosan'ın finansal sonuçlarının ardından yatırım kuruluşları FROTO hisselerine ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanan hedef fiyatlarda en yüksek beklenti 170 TL ile Ak Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat 106 TL ile Deniz Yatırım tarafından belirlendi.

FORD OTOSAN İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 170 TL

Ak Yatırım, Ford Otosan hisseleri için 170 TL hedef fiyat açıklarken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü. Gedik Yatırım ise 166,40 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesiyle öne çıktı.

İş Yatırım'ın hedef fiyatı 152,50 TL olurken, kurum “al” tavsiyesini korudu. Yapı Kredi Yatırım 140 TL, Tacirler Yatırım 132 TL hedef fiyat açıkladı. Her iki kurum da FROTO hisseleri için “al” tavsiyesini sürdürdü.

ARACI KURUMLARIN FROTO HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ak Yatırım 170,00 TL Endeks üstü getiri %136,02 Gedik Yatırım 166,40 TL Endeks üstü getiri %129,67 İş Yatırım 152,50 TL Al %110,49 Yapı Kredi Yatırım 140,00 TL Al %93,24 Tacirler Yatırım 132,00 TL Al %82,19 Şeker Yatırım 130,00 TL Al %79,43 Halk Yatırım 126,00 TL Al %73,91 İnfo Yatırım 124,50 TL Endeks üstü getiri %71,84 Vakıf Yatırım 124,00 TL Endeks üstü getiri %71,15 OYAK Yatırım 120,00 TL Endeks üstü getiri %65,63 Deniz Yatırım 106,00 TL Tut %46,31

DENİZ YATIRIM HEDEF FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Aracı kurum değerlendirmelerinde Deniz Yatırım'ın kararı da dikkat çekti. Kurum, Ford Otosan için daha önce 115 TL olan hedef fiyatını 106 TL'ye düşürdü ve “tut” tavsiyesini korudu.

Diğer taraftan kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, FROTO'nun 72,45 TL seviyesindeki son fiyatı baz alınarak hesaplanan prim potansiyellerini içeriyor.

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