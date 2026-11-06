TSİ 12.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi eksi 785 milyon 520 bin 195 olarak kaydedildi. Alım tarafında KR1JXV, satış tarafında ise PAHOL ilk sırada yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde KR1JXV, 4 milyon 549 bin 999 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Hissenin alım işlemlerindeki payı yüzde 8,79, ortalama maliyeti ise 0,04 oldu.

KR1JXV'nin ardından 2 milyon 426 bin 115 lot net alımla KTLEV ikinci, 2 milyon 127 bin 396 lotla AB1XQV üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet KR1JXV 4.549.999 8,79 0,04 KTLEV 2.426.115 4,69 4,684 AB1XQV 2.127.396 4,11 0,062 FENER 1.932.959 3,73 2,075 EKGYO 1.668.042 3,22 17,274

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise PAHOL ilk sırada yer aldı. Hissede 11 milyon 475 bin 443 lot net satış gerçekleşti. PAHOL'ün satış işlemlerindeki payı yüzde 12,28, ortalama maliyeti ise 0,758 oldu.

PAHOL'ü 8 milyon 878 bin 51 lot net satışla SASA, 7 milyon 296 bin 765 lotla CANTE takip etti.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet PAHOL -11.475.443 12,28 0,758 SASA -8.878.051 9,50 1,55 CANTE -7.296.765 7,81 0,974 INFO -4.616.552 4,94 0,775 PEKGY -3.343.177 3,58 0,96

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