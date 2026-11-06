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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde negatif seyretti. Yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

Endeks, yüzde 0,04 düşüşle 11.330 puandan işlem gördü. TSİ 11.35 itibarıyla piyasada en çok yükselen ve değer kaybeden hisseler de belli oldu.

BIST 100 satış baskısı! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün ilk saatlerinde yatırımcısına en fazla kazandıran hisse yüzde 9,96 yükselişle 34,22 TL seviyesine ulaşan BRKVY oldu. BRKVY'yi yüzde 9,96 artışla 99,95 TL'ye çıkan UFUK ve yüzde 9,95 yükselişle 13,70 TL'den işlem gören IHAAS takip etti.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim
BRKVY 34,22 %9,96
UFUK 99,95 %9,96
IHAAS 13,70 %9,95
YEOTK 25,64 %9,95
BIGEN 6,19 %9,95
YAYLA 12,61 %9,94
KERVN 6,66 %9,90
BSOKE 5,34 %9,88
MANAS 2,23 %9,85
PEKGY 0,96 %9,09

BIST 100 satış baskısı! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Aynı saatlerde satış baskısının öne çıktığı hisselerde ise TRHOL ilk sırada yer aldı. Hisse, yüzde 9,99 değer kaybederek 113,50 TL'ye geriledi. OZATD yüzde 9,96 düşüşle 102,10 TL'ye, RALYH ise yüzde 9,91 kayıpla 6,18 TL'ye indi.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim
TRHOL 113,50 %-9,99
OZATD 102,10 %-9,96
RALYH 6,18 %-9,91
SOKM 48,52 %-9,73
BURVA 237,60 %-7,91
TNZTP 21,80 %-7,71
CRDFA 7,40 %-7,50
QNBTR 151,00 %-7,08
YBTAS 9,95 %-7,01
ICBC T 13,36 %-5,72

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