Endeks, yüzde 0,04 düşüşle 11.330 puandan işlem gördü. TSİ 11.35 itibarıyla piyasada en çok yükselen ve değer kaybeden hisseler de belli oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün ilk saatlerinde yatırımcısına en fazla kazandıran hisse yüzde 9,96 yükselişle 34,22 TL seviyesine ulaşan BRKVY oldu. BRKVY'yi yüzde 9,96 artışla 99,95 TL'ye çıkan UFUK ve yüzde 9,95 yükselişle 13,70 TL'den işlem gören IHAAS takip etti.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim BRKVY 34,22 %9,96 UFUK 99,95 %9,96 IHAAS 13,70 %9,95 YEOTK 25,64 %9,95 BIGEN 6,19 %9,95 YAYLA 12,61 %9,94 KERVN 6,66 %9,90 BSOKE 5,34 %9,88 MANAS 2,23 %9,85 PEKGY 0,96 %9,09

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Aynı saatlerde satış baskısının öne çıktığı hisselerde ise TRHOL ilk sırada yer aldı. Hisse, yüzde 9,99 değer kaybederek 113,50 TL'ye geriledi. OZATD yüzde 9,96 düşüşle 102,10 TL'ye, RALYH ise yüzde 9,91 kayıpla 6,18 TL'ye indi.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim TRHOL 113,50 %-9,99 OZATD 102,10 %-9,96 RALYH 6,18 %-9,91 SOKM 48,52 %-9,73 BURVA 237,60 %-7,91 TNZTP 21,80 %-7,71 CRDFA 7,40 %-7,50 QNBTR 151,00 %-7,08 YBTAS 9,95 %-7,01 ICBC T 13,36 %-5,72

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