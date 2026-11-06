Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yabancı aracı kurumların işlem dağılımı yakından izleniyor.

Bank of America’nın (BofA) gün ortasına kadar en çok net alım gerçekleştirdiği hisse senedi Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) oldu.

Kurum, saat 12.12 itibarıyla KTLEV paylarında toplam alımlarının yüzde 13,83'ünü oluşturacak şekilde 8.626.381 net lot alım yaptı. İşlemlerin ortalama maliyeti ise 4,688 TL olarak gerçekleşti.

Kurumun en çok alım yaptığı ilk 5 hisse şu şekilde sıralandı:

• KTLEV (Katılımevim): 8.626.381 net lot | Pay: %13,83 | Maliyet: 4,688 TL

• PAHOL (Pasifik Holding): 6.576.499 net lot | Pay: %10,54 | Maliyet: 0,745 TL

• TUKAS (Tukaş): 4.127.790 net lot | Pay: %6,62 | Maliyet: 1,809 TL

• YKBNK (Yapı Kredi): 2.595.152 net lot | Pay: %4,16 | Maliyet: 37,893 TL

• FROTO (Ford Otosan): 2.189.597 net lot | Pay: %3,51 | Maliyet: 71,429 TL

• Diğer: 38.264.135 net lot (%61,34)

SATIŞ TARAFINDA BATI ÇİMENTO VE SASA BAŞTA GELDİ

Kurumun net çıkış yaptığı hisselerin başında ise Batı Çimento (BTCIM) ve bilançosu yeni açıklanan sanayi şirketi SASA Polyester (SASA) yer aldı.

BofA üzerinden en çok net satış yapılan hisseler şöyle gerçekleşti:

• BTCIM (Batı Çimento): -9.213.856 net lot | Pay: %8,75 | Maliyet: 1,911 TL

• SASA (Sasa Polyester): -8.779.878 net lot | Pay: %8,34 | Maliyet: 1,573 TL

• HDFGS (Hedef Girişim): -5.043.480 net lot | Pay: %4,79 | Maliyet: 1,178 TL

• ADESE (Adese Gayrimenkul): -4.965.130 net lot | Pay: %4,71 | Maliyet: 0,508 TL

• FONET (Fonet Bilgi Teknolojileri): -4.173.022 net lot | Pay: %3,96 | Maliyet: 3,984 TL

• Diğer: -73.153.342 net lot (%69,45)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.