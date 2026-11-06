Şirket, toplam nominal değeri 5 milyon 917 bin 397,273 TL olan kalan payların 9-10 Kasım 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz edileceğini duyurdu.

Şekerbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini 1 milyar TL artırarak 3,5 milyar TL'ye yükseltme kararı kapsamında yürütülen bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDA YÜZDE 99,4'LÜK KULLANIM GERÇEKLEŞTİ

Bankanın açıklamasına göre, 22 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma hakları kapsamında ortaklar tarafından 994 milyon 82 bin 602,727 TL nominal tutarında pay alımı gerçekleştirildi.

Böylece 1 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımı kapsamında kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 5 milyon 917 bin 397,273 TL olarak açıklandı.

KALAN PAYLAR 9-10 KASIM'DA HALKA ARZ EDİLECEK

Şekerbank, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 5 milyon 917 bin 397,273 TL nominal değerli payların 9-10 Kasım 2026 tarihlerinde iki iş günü boyunca halka arz edileceğini bildirdi.

Söz konusu paylar, nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak.

Halka arzın esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na KAP, Şekerbank ve Şeker Yatırım'ın internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.

SKBNK hisseleri TSİ 12.17 itibarıyla yüzde 0,55’lik düşüş ile 3,6 TL’den işlem görüyor.

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