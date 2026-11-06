Kurumun TSİ 12.00 itibarıyla net işlem hacmi 641 milyon 470 bin 188 seviyesinde gerçekleşti.

Ak Yatırım'ın işlem dağılımında alım tarafında INFO ilk sırada yer alırken, satış tarafında BTCIM öne çıktı. İşte kurum üzerinden en fazla net alım ve net satış yapılan hisseler...

AK YATIRIM ÜZERİNDEN EN ÇOK ALINAN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla Ak Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde INFO, 6 milyon 7 bin 10 lot net alımla ilk sırada yer aldı. INFO'nun alım işlemlerindeki payı yüzde 7,86, ortalama maliyeti ise 0,709 TL oldu.

INFO'nun ardından 4 milyon 999 bin 73 lot net alımla ISCTR ikinci, 4 milyon 249 bin 995 lotla DKIUOV üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) INFO 6.007.010 7,86 0,709 ISCTR 4.999.073 6,54 12,977 DKIUOV 4.249.995 5,56 0,698 DKIFOV 3.403.200 4,46 0,686 ASTOR 3.330.257 4,36 153,187

Kaynak: ForInvest

AK YATIRIM ÜZERİNDEN EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Satış tarafında ise BTCIM ilk sırada yer aldı. Hissede 4 milyon 474 bin 613 lot net satış gerçekleşirken, satış işlemlerinin payı yüzde 9,82, ortalama maliyeti 1,937 TL olarak kaydedildi.

BTCIM'i 2 milyon 113 bin 925 lot net satışla SASA, 2 milyon 104 bin 63 lotla ATAIGV takip etti.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) BTCIM -4.474.613 9,82 1,937 SASA -2.113.925 4,64 1,516 ATAIGV -2.104.063 4,62 0,660 PEKGY -1.954.382 4,29 0,960 KRDMD -1.803.922 3,96 35,658

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