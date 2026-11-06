Geçen yılın aynı döneminde 13,11 milyar lira net dönem zararı kaydeden şirket, operasyonel kârlılıktaki güçlenmeyle birlikte 2026/9 döneminde net zararını yüzde 89,46 oranında daraltarak 1,38 milyar liraya indirdi.

Bilançoda ise net borcun 11,5 milyar lira gerilemesi ve özkaynakların 215 milyar lirayı aşması dikkat çekti.

OPERASYONEL GÖSTERGELER İKİ KATINA ÇIKTI

Şirketin gelir tablosu incelendiğinde, ana faaliyet kârlılığındaki toparlanmanın ciro büyümesini geride bıraktığı görüldü:

• Satış Gelirleri: Geçen yılın ilk dokuz ayında 50,18 milyar lira olan konsolide satışlar, yıllık bazda yüzde 32,19 artarak 66,34 milyar liraya ulaştı.

• Brüt Kâr: Brüt kâr yüzde 96,91 sıçramayla 4,19 milyar liradan 8,25 milyar liraya yükseldi; brüt kâr marjı da 4,09 puanlık artışla yüzde 12,44 seviyesine oturdu.

• FAVÖK: Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), yıllık yüzde 107,20 artışla geçen senenin iki katını aşarak 6,26 milyar liradan 12,96 milyar liraya çıktı. FAVÖK marjı ise 7,07 puanlık kuvvetli bir iyileşmeyle yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

• Enflasyon Muhasebesi Etkisi: Net parasal pozisyon kazançları yıllık yüzde 3,97 artış göstererek 31,98 milyar lira olarak kaydedildi.

Yıllık bazdaki kuvvetli sıçramaya karşın çeyreklik dinamiklerde ayrışma yaşandı. Üçüncü çeyrekte hasılat artış eğilimini korusa da FAVÖK ikinci çeyreğe kıyasla ivme kaybetti; ilk çeyrekteki kârlılığın ardından ikinci ve üçüncü çeyreklerde net zarar pozisyonu devam etti.

NET BORÇTA 11,5 MİLYAR LİRALIK İYİLEŞME

Bilanço tarafında 30 Haziran 2026 ile 30 Eylül 2026 dönemleri kıyaslandığında finansal kaldıraçta belirgin bir rahatlama izlendi. Şirketin net borç pozisyonu üç aylık periyotta 11,46 milyar lira (yüzde 7,98) azalarak 143,74 milyar liradan 132,27 milyar liraya geriledi.

Borç yükündeki gerilemeye özkaynaklardaki artış eşlik etti. Şirketin özkaynakları yüzde 5,75 genişlemeyle 203,40 milyar liradan 215,09 milyar liraya ulaştı.

Böylece net borcun özkaynaklara oranı yüzde 70,67 seviyesinden yüzde 61,50’ye indi. SASA'nın toplam varlıkları ise duran varlıklardaki sınırlı düşüşün etkisiyle 396,82 milyar lira düzeyinde dengelendi.

PİYASA ÇARPANLARI VE HİSSEDE SON FİYATLAMALAR

5 Kasım 2026 seans kapanışı itibarıyla hisse başına 1,63 TL seviyesinde işlem gören SASA’nın piyasa değeri yaklaşık 85,6 milyar lira olarak şekillendi. Hissenin Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) çarpanı 0,40 düzeyinde seyrederken, Firma Değeri / FAVÖK çarpanı 14,69 seviyesinde gerçekleşti.

Fiyat seyrinde ise önceki bilanço tarihi olan 7 Ağustos'taki 2,58 TL seviyesine kıyasla yüzde 36,82'lik geri çekilme söz konusu. 14 Eylül'de 2,94 TL ile dönem içi zirvesini test eden hisse, 30 Ekim'de gerilediği 1,45 TL dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yeniden 1,63 TL bandına tutunmuş durumda.

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