• ANSGR – Ocak – Ekim döneminde prim üretimi yüzde 18,5 oranında artışla 88,6 milyar TL’ye yükseldi.

• ALCTL – Şirketin, 5,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende’nin Kasım’da toplam 156.000 MWh enerji satış anlaşması yaptığı ve anlaşmaya konu tutarın 500 milyon TL olduğu açıklandı.

• ARCLK – 90 gün vadeli 1 milyar TL tutarındaki bono ihraç edildi.

• ARCLK – 178 gün vadeli 1 milyar TL tutarındaki bono ihraç edildi.

• AKMGY – Şirketin, onaylı mimari projeye aykırı olduğu belirtilen bölümlerin yıkılarak projeye uygun hale getirilmesine ilişkin Beşiktaş Belediyesi kararlarına karşı açılan davaların ilk derece mahkemesinde reddedildiği, şirketin istinafa başvurduğu açıklandı.

• ALCAR – Şirketin, Gebze Fabrikası'nı kapatma kararı aldığı açıklandı.

• CITAS – Halka arzdan elde edilen fonun 847,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 47,7 milyon TL’sinin ise yurt içi yeni şube yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.

• CRDFA – Şirket Yönetim Kurulu Başkanı hakkında tutukluluk kararı verildiği, soruşturma kapsamında şirket aleyhine hukuki bir karar bulunmadığı açıklandı.

• DZGYO – Muğla Bodrum’daki otel binasının 979,4 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

• DOAS – Skoda markalı binek otomobillerin Irak’ta satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin şirket tarafından yerine getirilmesi amacıyla niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul Avcılar’da geliştirilen proje kapsamında 172 adet konut ve 14 adet ticari ünite sayısı olacak şekilde gidildiği ve Tadilat Ruhsat’ının alındığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin Yer tesliminin yüklenici ile gerçekleştirildiği açıklandı.

• EUPWR – Euroes Teknoloji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazandığı ve 1,1 milyar TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• GESAN – Şirketin, 2,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• GLCVY – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen 445,7 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• GARAN – Şirket iştiraki Garanti BBVA Leasing’in sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

• HUNER – Şirketin, yüzde 60 pay sahibi olduğu SW Electricity SIA’nın Riga’da geliştirdiği 15 MW / 30 MWh kapasiteli enerji depolama projesinin inşaatına 2027 yılında başlanmasının planlandığı, 6 milyon euro yatırım öngörülen projenin finansmanı için bankalarla kredi görüşmelerinin sürdüğü açıklandı.

• KARTN – 16.12.2025 tarihinde ihraç edilen, 50 milyon TL bedelli bononun 15 milyon TL’li,k kısmının işlemiş faiziyle birlikte geri alındığı açıklandı.

• MEKAG – Şirketin bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat ile Suriye'de bir şirket arasında ürünlerin satışı için Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• MERKO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 76,7 milyon TL’sinin passata hattında, 58,1 milyon TL’sinin sos hattında, 33,4 milyon TL’sinin modernizasyon ve tevsi yatırımlarında, 36 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 2,7 milyon TL’sinin ise arıtma sisteminin kurulmasında kullanıldığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PETKM – 2026 yılında 380 – 400 milyon dolar / ton Petkim makası, 2,5 milyon ton üretim hacmi, 20,1 milyon ton satış hacmi, 100 milyon dolar FAVÖK ve 100 milyon dolar yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

• RAYSG – Ocak – Ekim döneminde prim üretimi yüzde 0,39 azalarak 35,3 milyar TL’ye geriledi.

• SKYLP – Şirket iştiraki Tenk Bilişim’in yüzde 3,81 payının Gelişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 70,4 milyon TL bedelle devredilmesine karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım