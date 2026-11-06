Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), İngiltere'deki tasfiye kararına karşı istinaf izni başvurusunda bulunulduğunu, Ankara'daki ceza dosyasında ise yakalama kararlarının sürdüğünü duyurdu.

İNGİLTERE'DEKİ TASFİYE SÜRECİNDE İSTİNAF ADIMI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin pay sahibi olduğu Birleşik Krallık merkezli Koza Ltd.'nin tasfiyesi yönünde İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi'nin verdiği ve 23 Ekim 2026'da duyurulan kararın ardından yeni bir kanun yolu başvurusunun yapıldığı belirtildi:

• İstinaf İzni Talebi: Hamdi Akın İpek tarafından tasfiye kararına karşı İngiltere ve Galler İstinaf Mahkemesi (Court of Appeal) nezdinde istinaf izni başvurusunda bulunuldu.

• Yürütmeyi Durdurma İstemi: Başvuru kapsamında; istinaf izninin ivedilikle değerlendirilmesi ve süreç nihayete erene kadar tasfiye kararının uygulanmasının kısmen durdurulması talep edildi.

• Mevcut Durum: Şirket bildiriminde, yapılan başvurunun tek başına tasfiye kararını ortadan kaldırmadığı veya kararın icrasını doğrudan durdurmadığı vurgulandı. İstinaf izni talebine dair henüz verilmiş nihai bir mahkeme kararı bulunmuyor.

ANKARA 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DURUŞMA TAMAMLANDI

Şirketin eski pay sahipleri ile bazı şahısların yargılandığı Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/20 Esas sayılı ceza davasında 5 Kasım 2026 tarihinde duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti; firari durumdaki sanıklar hakkında önceden verilmiş olan yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının aynen devamına ve bu kararların infazının beklenmesine hükmetti. Sanıkların firari olması sebebiyle davanın esasına ilişkin nihai bir karar tesis edilemediği aktarıldı.

"ORTAKLIK YAPISI KESİNLEŞMİŞTİR"

KAP açıklamasında ayrıca Türk Altın İşletmeleri'nin mevcut mülkiyet ve sermaye yapısına dikkat çekildi.

Şirketin ortaklık yapısının kesinleşmiş yargı kararları doğrultusunda netleştiği belirtilirken; hukuki süreçlerin şirketin operasyonel ve finansal durumuna olası etkilerinin yakından izlendiği, gelişmelerin mevzuat gereğince kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği ifade edildi.