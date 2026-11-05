5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 7 aracı kurum SAHOL için analiz raporu yayımlarken, kurumların tamamı hissede pozitif beklentilerini korudu.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.
Bilançonun kamuoyuna duyurulmasının ardından aracı kurumlar, holding hisseleri için değerleme modellerini güncelleyerek yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.
84,60 TL seviyesinde bulunan hisse fiyatı üzerinden hesaplanan getiri potansiyelleri yüzde 56 ile yüzde 116 arasında dağılım gösterdi.
KURUMLARIN SAHOL HEDEF FİYAT VE TAVSİYE TABLOSU
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat (TL)
|Mevcut Fiyat (TL)
|Getiri / Prim Potansiyeli (%)
|Tavsiye
|Tacirler Yatırım
|183,00
|84,60
|%116,31
|Al
|Gedik Yatırım
|182,20
|84,60
|%63,35*
|Endeks Üstü Getiri
|İş Yatırım
|181,00
|84,60
|%113,94
|Al
|Vakıf Yatırım
|159,00
|84,60
|%87,94
|Endeks Üstü Getiri
|Garanti BBVA Yatırım
|143,80
|84,60
|%69,97
|Endeks Üstü Getiri
|Deniz Yatırım
|139,50
|84,60
|%64,89
|Al
|GCM Yatırım
|132,00
|84,60
|%56,02
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EN YÜKSEK BEKLENTİ TACİRLER VE İŞ YATIRIM'DAN
Açıklanan projeksiyonlarda en yüksek hedef fiyatı 183,00 TL ile Tacirler Yatırım verdi. Kurum, "Al" tavsiyesini korurken yüzde 116,31’lik prim potansiyeline işaret etti. İş Yatırım ise 181,00 TL hedef fiyat ve "Al" önerisiyle yüzde 113,94 getiri potansiyeli sundu.
Vakıf Yatırım 159,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesinde bulunurken; Garanti BBVA Yatırım 143,80 TL, Deniz Yatırım 139,50 TL, GCM Yatırım ise 132,00 TL seviyelerini hedef olarak belirledi.
Raporlarda, holdingin iştirak portföyündeki operasyonel kârlılık, nakit yaratma kapasitesi ve net aktif değerine kıyasla işlem gördüğü iskontolu çarpanların orta ve uzun vadeli yükselişi desteklediği ifade edildi.
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