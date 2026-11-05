Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Bilançonun kamuoyuna duyurulmasının ardından aracı kurumlar, holding hisseleri için değerleme modellerini güncelleyerek yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

84,60 TL seviyesinde bulunan hisse fiyatı üzerinden hesaplanan getiri potansiyelleri yüzde 56 ile yüzde 116 arasında dağılım gösterdi.

KURUMLARIN SAHOL HEDEF FİYAT VE TAVSİYE TABLOSU

Aracı Kurum Hedef Fiyat (TL) Mevcut Fiyat (TL) Getiri / Prim Potansiyeli (%) Tavsiye Tacirler Yatırım 183,00 84,60 %116,31 Al Gedik Yatırım 182,20 84,60 %63,35* Endeks Üstü Getiri İş Yatırım 181,00 84,60 %113,94 Al Vakıf Yatırım 159,00 84,60 %87,94 Endeks Üstü Getiri Garanti BBVA Yatırım 143,80 84,60 %69,97 Endeks Üstü Getiri Deniz Yatırım 139,50 84,60 %64,89 Al GCM Yatırım 132,00 84,60 %56,02 –

EN YÜKSEK BEKLENTİ TACİRLER VE İŞ YATIRIM'DAN

Açıklanan projeksiyonlarda en yüksek hedef fiyatı 183,00 TL ile Tacirler Yatırım verdi. Kurum, "Al" tavsiyesini korurken yüzde 116,31’lik prim potansiyeline işaret etti. İş Yatırım ise 181,00 TL hedef fiyat ve "Al" önerisiyle yüzde 113,94 getiri potansiyeli sundu.

Vakıf Yatırım 159,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesinde bulunurken; Garanti BBVA Yatırım 143,80 TL, Deniz Yatırım 139,50 TL, GCM Yatırım ise 132,00 TL seviyelerini hedef olarak belirledi.

Raporlarda, holdingin iştirak portföyündeki operasyonel kârlılık, nakit yaratma kapasitesi ve net aktif değerine kıyasla işlem gördüğü iskontolu çarpanların orta ve uzun vadeli yükselişi desteklediği ifade edildi.

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