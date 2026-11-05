Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri arasında fiyat artışının işlem adedi ve hacimle desteklendiği şirketler öne çıkmaya devam ediyor.

Analiz edilen hisseler arasında getiri liderliğini yüzde 9,71'lik primle A1 Capital Yatırım (A1CAP) üstlenirken, işlem hacmindeki yüzdesel sıçramada ise yüzde 211,86'lık rekor artışla A1 Yenilenebilir Enerji Üretim (A1YEN) ilk sırada yer aldı.

Hacmin parasal büyüklüğü bakımından ise Anadolu Efes (AEFES), 1,48 milyar TL'ye yaklaşan işlem tutarıyla listedeki tüm şirketleri geride bıraktı.

GÖSTERGELERİN BİRLİKTE YÜKSELMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa teknik analizinde fiyat artışının tek başına gerçekleşmesi yerine hacim ve adet artışıyla desteklenmesi, piyasadaki talebin derinliğini ve yükseliş eğiliminin arkasındaki alıcı gücünü teyit eden temel unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Ancak piyasa uzmanları, yüzdesel hacim patlaması yaşayan düşük likiditeli hisseler ile mutlak işlem hacmi milyar liralara ulaşan büyük tahtaların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

4 KRİTERDE ÖNE ÇIKAN 10 HİSSENİN PERFORMANS TABLOSU

Hisse Kodu Şirket Adı Kapanış (TL) Fiyat Getirisi (%) Ağırlıklı Ort. Getirisi (%) İşlem Adedi Adet Değişimi (%) İşlem Hacmi (TL) Hacim Değişimi (%) A1CAP A1 Capital Yatırım 3,05 %9,71 %11,15 6.776.254 %16,70 20.191.489,23 %29,70 A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji 1,40 %3,70 %6,90 21.317.431 %191,79 30.027.440,39 %211,86 AAGYO Ağaoğlu Avrasya GMYO 7,46 %4,48 %4,41 7.895.197 %51,01 58.676.742,15 %57,66 ADESE Adese Gayrimenkul 0,50 %8,70 %9,87 103.380.584 %118,49 50.673.390,01 %140,09 ADGYO Adra GMYO 41,58 %4,32 %5,57 589.295 %15,32 24.440.002,12 %21,74 AEFES Anadolu Efes 16,69 %0,48 %1,58 88.127.158 %158,15 1.475.686.073,35 %162,24 AFYON Afyon Çimento 11,78 %5,56 %4,79 2.014.060 %22,68 23.352.443,62 %28,55 AGESA AGESA Hayat Emeklilik 210,70 %3,18 %3,78 534.730 %66,35 112.544.899,50 %72,64 AGROT Agrotech Teknoloji 1,18 %7,27 %6,14 16.770.262 %51,57 19.423.594,79 %60,87 AGYO Atakule GMYO 6,10 %4,45 %4,10 172.914 %97,76 1.037.210,38 %105,86

ŞİRKET BAZINDA ÖNE ÇIKAN AYRINTILAR

Getiride Zirve A1CAP ve ADESE: A1 Capital Yatırım, yüzde 9,71'lik fiyat primi ve yüzde 11,15'lik ağırlıklı ortalama getirisiyle listenin başında yer aldı. Onu yüzde 8,70 prim ve 103,3 milyon lotu aşan yoğun işlem adediyle Adese Gayrimenkul takip etti.

Hacim Patlamasında Enerji Sektörü: A1 Yenilenebilir Enerji'de işlem hacmi yüzde 211,86, işlem adedi ise yüzde 191,79 artarak listedeki en sert ivmeyi gösterdi.

Likidite Devi Anadolu Efes: Yüzdesel fiyat getirisi yüzde 0,48 ile sınırlı kalsa da Anadolu Efes, yüzde 162'yi aşan hacim artışıyla gün içinde 1,47 milyar lirayı aşan nakit akışına sahne oldu.

Gayrimenkul ve Teknoloji Hisseleri Listede: Adra GMYO, Ağaoğlu Avrasya GMYO ve Atakule GMYO gayrimenkul tarafındaki hareketliliği yansıtırken; Agrotech Teknoloji yüzde 7,27'lik prim ve 19,4 milyon liralık işlem hacmiyle pozitif ayrışan teknoloji şirketleri arasına girdi.

Kaynak: Matriks

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