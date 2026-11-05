Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Ekim 2026 haftasına ilişkin haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, Türkiye'deki hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış işlemlerini sürdürdü.

Hisse senedi piyasasında önceki haftaya göre satış tutarı azalırken tahvil piyasasında çıkışın hızlandığı görüldü. Tahvilde son 7 ayın en büyük çıkışı yaşandı.

YABANCI YATIRIMCI 66,3 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar, 30 Ekim haftasında 66,3 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışı yerleşikler, 23 Ekim haftasında ise 100 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki net satış tutarı haftalık bazda 33,7 milyon dolar azaldı.

Bununla birlikte hisse senedi piyasasındaki satış eğilimi devam etti.

TAHVİL PİYASASINDA 749 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki işlemlerinde ise satış tutarı belirgin şekilde arttı.

23 Ekim haftasında 163 milyon dolarlık net tahvil satışı gerçekleştiren yurt dışı yerleşikler, 30 Ekim haftasında 749 milyon dolarlık net satış yaptı.

Böylece tahvil piyasasındaki satış tutarı bir önceki haftaya göre 586 milyon dolar artarken, yaklaşık 4,6 katına ulaştı.

Yabancı yatırımcıların tahvil işlemlerinde üst üste haftalar boyunca net satıcı tarafta kalması, yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası cinsi borçlanma araçlarındaki pozisyonları açısından öne çıkıyor.

HİSSE VE TAHVİLDE TOPLAM SATIŞ 815 MİLYON DOLARI AŞTI

30 Ekim haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasasındaki toplam net satışları 815,3 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu tutarın 66,3 milyon dolarlık bölümünü hisse senetleri, 749 milyon dolarlık bölümünü ise tahvil işlemleri oluşturdu.

Haftalık veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki satışlarını azaltmasına karşın tahvil piyasasındaki satışlarını artırdığını gösterdi.

Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet işlemleri, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcı hareketlerinin ve Türkiye'nin borçlanma araçlarına yönelik uluslararası talebin değerlendirilmesinde kullanılan göstergeler arasında bulunuyor.

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