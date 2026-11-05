Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 2026 yılı performansında şirketler arasında önemli farklılıklar oluştu.

Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş'ın 5 Kasım 2026 tarihli analizine göre, yüksek faiz ortamında konut satışına dayalı faaliyet gösteren gayrimenkul şirketleri değer kaybı yaşarken düzenli kira geliri bulunan ve ticari gayrimenkullere yatırım yapan bazı GYO hisseleri pozitif ayrıştı.

BIST GMYO Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 23,9 gerilerken sektördeki 9 hisse yatırımcısına pozitif getiri sağladı. Aynı dönemde 10 hissede değer kaybı yüzde 56'yı aştı.

REYSAŞ GYO HİSSELERİ YÜZDE 144 YÜKSELDİ

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (RYGYO) sağladı.

Şirketin hisseleri, 2026 yılbaşından kasım ayının ilk günlerine kadar yüzde 144,29 değer kazandı.

Reysaş GYO'nun son dört çeyrekte elde ettiği net kar 16,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin lojistik depolama alanındaki yatırımları ve kira geliri sağlayan gayrimenkul portföyü, faaliyetlerinin öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.

REYSAŞ GYO'DAN 98 BİN METREKARELİK YENİ DEPO YATIRIMI

Reysaş GYO, İstanbul Tuzla'da yeni bir lojistik depo projesi için de adım attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satın alınan 67 bin 686 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilecek depo projesi için inşaat ruhsatı alındı.

Toplam 98 bin 258 metrekare kapalı alana sahip olması planlanan tesisin inşaatına 2 Kasım 2026 tarihinde başlanması, 30 Eylül 2027 tarihine kadar tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor.

Projenin mevcut ve potansiyel kiracıların kullanımına sunulması planlanıyor.

YILBAŞINDAN BU YANA EN ÇOK KAZANDIRAN GYO HİSSELERİ

BIST GMYO Endeksi'ndeki gerilemeye karşın bazı gayrimenkul yatırım ortaklıkları yılbaşından bu yana pozitif performans gösterdi.

Analizde yer alan verilere göre en yüksek getiriyi sağlayan GYO hisseleri şöyle;

Reysaş GYO (RYGYO): %144,29

Yeni Gimat GYO (YGGYO): %50,10

Koray GYO (KGYO): %41,72

Panora GYO (PAGYO): %40,35

Torunlar GYO (TRGYO): %21'in üzerinde

Akiş GYO (AKSGY): %21'in üzerinde

Yeni Gimat GYO, haziran ayından itibaren değer kaybetmesine karşın yılbaşına göre yüzde 50,1 getiriyle ikinci sırada yer aldı.

Koray GYO yüzde 41,72, Panora GYO ise yüzde 40,35 yükselişle pozitif getiri sağlayan diğer şirketler arasında bulundu.

PEKER GYO'DA KAYIP YÜZDE 94'Ü AŞTI

Sektörde yükselen hisselerin yanı sıra yüksek oranlı değer kayıpları da yaşandı.

Yılbaşından bu yana 10 GYO hissesinde düşüş yüzde 56'yı aşarken Peker GYO (PEKGY) hisselerindeki kayıp yüzde 94'ün üzerine çıktı.

Böylece aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisse performansları arasında geniş bir fark oluştu.

Fon soruşturmasıyla birlikte peş peşe sert kayıplar yaşayan PEKGY hisseleri Borsa İstanbul'da 2 gündür tavan oluyor. Geçtiğimiz gün şirketine TMSF kayyum atanan PEKGY payları TSİ 14.26 itibarıyla yüzde 10 yükselişle 0,88 TL bandında.

GYO ŞİRKETLERİNDE LOJİSTİK VE YURT DIŞI YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yeni yatırım stratejilerinde lojistik tesisler, ticari gayrimenkuller ve yurt dışı projeleri öne çıkıyor.

Akfen GYO, ekim ayında Gebze'deki lojistik deposunun küresel bir e-ticaret şirketine kiralanmasına yönelik protokol imzaladı.

Emlak Konut GYO, Umman İskan Bakanlığı ile yeni projeler geliştirilmesine ilişkin iyi niyet anlaşması yaptı.

Özderici GYO ise İngiltere'de 2,5 milyon sterlin bedelle kiracılı bir gayrimenkul satın aldı.

Özak GYO da İngiltere'de proje geliştirmek amacıyla şirket kurulmasına yönelik karar aldı.

Söz konusu yatırımlar, şirketlerin faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye ve kira gelirlerini artırmaya yönelik adımları arasında bulunuyor.

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