Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), iştiraki Euroes Teknoloji ve Taahhüt A.Ş. aracılığıyla önemli bir sözleşmeye imza attı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci olan şirketin sözleşme daveti aldığı ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı açıklandı.

EUPWR'NİN İŞTİRAKİ TEİAŞ İHALESİNDE SÖZLEŞME İMZALADI

5 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Europower Enerji'nin yüzde 49 oranında ortaklığı bulunan ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin (GESAN) dolaylı ortaklığı olan Euroes Teknoloji ve Taahhüt A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye katıldı.

“H.476 Referanslı 400 kV 1272 MCM (1. Kısım) yaklaşık 85 kilometre ve (2. Kısım) yaklaşık 82,9 kilometre Konya Kuzey-IGA GES Enerji İletim Hattı Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis Yapım İşi” konulu ihalede en avantajlı fiyatı teklif eden Euroes Teknoloji, birinci sırada yer aldı.

SÖZLEŞME TARAFLARCA İMZALANDI

Şirket, 18 Eylül 2026 tarihinde ihalede birinci olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Son açıklamada ise TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme davetinin iletildiği ve ilgili sözleşmenin taraflarca imzalandığı bildirildi.

Sözleşmenin baz bedeli 1 milyar 133 milyon 133 bin 133 olarak açıklandı. Böylece ihale sürecinde önemli bir aşama tamamlanarak sözleşme imza aşamasına geçilmiş oldu.

Europower Enerji (EUPWR) hisseleri yüzde 1,81’lik düşüş ile 42,22 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 3,41 yükseldi.

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