OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2026 yılının ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 5 milyar 304,5 milyon TL'ye geriledi. Bilanço sonrasında OYAKC hisseleri için 6 aracı kurum hedef fiyat ve tavsiye değerlendirmesini paylaştı.

OYAK ÇİMENTO'NUN 9 AYLIK KÂRI YÜZDE 44 AZALDI

OYAK Çimento, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 5 milyar 304 milyon 519 bin TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 9 milyar 447 milyon 406 bin TL net kâr elde etmişti.

Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 44 geriledi. OYAK Çimento'nun üçüncü çeyrekteki net kârı ise 2 milyar 988 milyon 139 bin TL oldu.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, esas faaliyet kârı ise yüzde 20 azaldı. Özkaynaklar ise çeyreklik dönemde yüzde 4 artış gösterdi.

OYAKC İÇİN 6 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bilanço açıklamasının ardından aracı kurumlar OYAK Çimento hisselerine yönelik hedef fiyatlarını güncelledi. İnfo Yatırım, OYAK Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatlarını korurken Şeker Yatırım ve İş Yatırım hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. GCM Yatırım da yeni hedef fiyatını paylaştı.

İnfo Yatırım

İnfo Yatırım, OYAKC hissesi için 35,80 TL hedef fiyatını korudu. Kurumun tavsiye bilgisi paylaşılmazken 19,23 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan yükseliş potansiyeli yüzde 86,16 oldu.

GCM Yatırım

GCM Yatırım, OYAK Çimento için hedef fiyatını 22,08 TL olarak güncelledi. Kurumun tavsiye bilgisi açıklanmazken hedef fiyatın son fiyata göre prim potansiyeli yüzde 14,82 olarak hesaplandı.

Şeker Yatırım

Şeker Yatırım, OYAKC için hedef fiyatını 33,35 TL'den 31,60 TL'ye düşürdü. Kurum, hisseye yönelik “Al” tavsiyesini sürdürdü. Yeni hedef fiyatın 19,23 TL'lik son fiyata göre yükseliş potansiyeli yüzde 64,32 oldu.

OYAK Yatırım

OYAK Yatırım, OYAK Çimento için 34,20 TL hedef fiyatını ve “Endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu. Bu hedef fiyat, son fiyata göre yüzde 77,84 prim potansiyeline işaret etti.

Garanti BBVA Yatırım

Garanti BBVA Yatırım, OYAKC hissesi için 33,00 TL hedef fiyatını ve “Endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü. Kurumun öngördüğü yükseliş potansiyeli yüzde 71,60 oldu.

İş Yatırım

İş Yatırım, OYAK Çimento için hedef fiyatını 38,92 TL'den 35,26 TL'ye indirdi. Kurum, hisseye yönelik “Al” tavsiyesini korudu. Yeni hedef fiyatın son fiyata göre prim potansiyeli yüzde 83,35 olarak hesaplandı.

OYAKC İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli İnfo Yatırım 35,80 TL Belirtilmedi %86,16 GCM Yatırım 22,08 TL Belirtilmedi %14,82 Şeker Yatırım 31,60 TL Al %64,32 OYAK Yatırım 34,20 TL Endeks üstü getiri %77,84 Garanti BBVA Yatırım 33,00 TL Endeks üstü getiri %71,60 İş Yatırım 35,26 TL Al %83,35

OYAKC hisseleri yazım sırasında yüzde 0,26’lık yükselişle 19,38 TL’den işlem gördü.

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