Borsa İstanbul'da fon soruşturması kapsamında sert değer kayıpları yaşayan hisselerde farklı fiyat hareketleri görülüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Peker GYO (PEKGY), iki işlem gününde tavan seviyesine ulaşarak toplam yüzde 20,55 yükseldi. MANAS hisselerinde de yükseliş görülürken Tera bağlantılı diğer hisselerde satış baskısı devam ediyor.

PEKGY HİSSESİ KAYYUM KARARININ ARDINDAN DA YÜKSELDİ

Peker GYO, 4 Kasım'da seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurmuştu.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine Cüneyt Ardağ atanırken CEO görevine Tolga Yenice getirildi.

Fon krizinde sert değer kaybı yaşayan PEKGY hisseleri ise 3 Kasım'dan itibaren yükselişe geçti. Hisse, 3 Kasım'da yüzde 4,29 artışla 0,73 TL'den kapanırken 4 Kasım'da yüzde 9,59 yükselerek 0,80 TL ile günü tavan seviyesinde tamamladı.

Kayyum kararının kamuoyuna duyurulmasının ardından ilk işlem günü olan 5 Kasım'da da tavan seviyesine ulaşan PEKGY, yüzde 10 yükselişle 0,88 TL'yi gördü.

Böylece hissede yükseliş üçüncü işlem gününe taşınırken son iki işlem günündeki toplam değer kazancı yüzde 20,55 oldu.

MANAS HİSSELERİNDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Tera bağlantılı işlemlerle gündeme gelen Manas Enerji Yönetimi (MANAS) hisselerinde de yukarı yönlü hareket görüldü.

3 Kasım'da yüzde 0,59 düşüşle 1,69 TL'den kapanan MANAS, 4 Kasım'da yüzde 9,47 yükselerek 1,85 TL'ye çıktı.

Hisse, 5 Kasım işlemlerinde de yüzde 9,73 artışla tavan fiyatı olan 2,03 TL'yi gördü.

Böylece MANAS'ın son iki işlem günündeki toplam değer kazancı yaklaşık yüzde 20,12'ye ulaştı.

Hisse, 2 Kasım'da 1,70 TL'ye gerileyerek önceki günlerdeki sert satışlarını sürdürmüştü. Son iki işlem gününde ise fiyat hareketi yukarı yönlü gerçekleşti.

TERA BAĞLANTILI HİSSELERDE SON DURUM

5 Kasım Perşembe günü gün içinde kaydedilen fiyatlara göre Tera bağlantılı olarak izlenen hisselerde farklı yönlerde hareketler görüldü.

Şirket Hisse Kodu Hisse Fiyatı Günlük Değişim Peker GYO PEKGY 0,88 TL +%10,00 Manas Enerji MANAS 2,03 TL +%9,73 Tera Yatırım Teknoloji Holding TEHOL 1,24 TL -%0,80 Tera Finansal Yatırımlar Holding TRHOL 126,10 TL -%9,99 Tera Yatırım Menkul Değerler TERA - İşlem sırası kapalı

TEHOL'DE İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) hisselerinde işlem hacmindeki artış öne çıktı.

Hissede 4 Kasım'da yaklaşık 4,47 milyon TL olan işlem hacmi, 5 Kasım'da gün içinde 724 milyon TL'yi aştı.

TEHOL hisseleri gün içerisinde 1,13 TL ile 1,37 TL arasında işlem görürken erişilen son fiyat verilerinde 1,24 TL seviyesinde bulunuyor.

TRHOL YAKIN İZLEME PAZARI'NDA İŞLEM GÖRÜYOR

Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisseleri ise 5 Kasım işlemlerinde yüzde 9,99 düşüşle 126,10 TL seviyesine geriledi.

15 Eylül 2026'da 4.502,50 TL ile tarihi zirvesini gören TRHOL, yaklaşık bir buçuk ayda değerinin yüzde 97,20'sini kaybetti. Hisse, 15 Eylül'de 4.500 TL'den kapanmasının ardından başlayan sert düşüşünü sürdürdü.

Borsa İstanbul, 28 Ekim'de aldığı kararla TRHOL paylarını Alt Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na geçirdi. Hissenin işlem sırası 30 Ekim'de kapalı kalırken 2 Kasım'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başladı.

Öte yandan Tera Yatırım Menkul Değerler'in (TERA) işlem sırası, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda 28 Ekim 2026 tarihinden bu yana kapalı bulunuyor.

PEKER GYO İÇİN SPK DAHA ÖNCE KARAR ALMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu, 19 Ekim'de Peker GYO'nun yönetim kontrolünü devralan Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine karar almıştı.

Karar kapsamında Tera Yatırım Holding ve ilişkili bazı kuruluşların Peker GYO'daki oy haklarının dondurulması ve ilgili payların borsada alım satıma konu edilemeyecek statüye alınması kararlaştırılmıştı.

Son olarak TMSF'nin Peker GYO'ya kayyum olarak atanmasının ardından şirketin yönetimi Fon Kurulu tarafından oluşturulan yeni yönetim kuruluna geçti.

PEKGY ve MANAS hisselerinde görülen son iki günlük yükselişe karşılık Tera bağlantılı diğer hisselerde aynı yönde bir fiyat hareketi oluşmadı.

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