Borsa İstanbul'da TTKOM koduyla işlem gören Türk Telekom, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde net kar açıkladı. Şirketin dokuz aylık toplam karı 25,79 milyar TL'ye ulaşırken üçüncü çeyrekte 7,68 milyar TL net kar elde edildi. Finansal sonuçların ardından yatırımcıların odağına aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiyeleri yerleşti. Paylaşılan 7 kurumluk listede hedef fiyatlar 71,00 TL ile 91,30 TL arasında değişiyor.

TÜRK TELEKOM'UN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Türk Telekom, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 7,68 milyar TL net kar açıkladı.

Paylaşılan beklenti verilerine göre Matriks medyan net kar tahmini 6,71 milyar TL seviyesindeydi. Böylece şirketin üçüncü çeyrek karı söz konusu beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin üçüncü çeyrek konsolide gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 86,4 milyar TL'ye yükseldi.

Türk Telekom'un üçüncü çeyrekteki FAVÖK tutarı da yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı yüzde 42,9 seviyesinde kaydedildi.

TTKOM HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI

Türk Telekom'un finansal sonuçları sonrasında yatırımcıların gündeminde aracı kurumların TTKOM hissesi için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyeler bulunuyor.

Paylaşılan 7 aracı kurumluk listede en düşük hedef fiyat 71,00 TL, en yüksek hedef fiyat ise 91,30 TL seviyesinde yer alıyor.

İki hedef fiyat arasındaki fark 20,30 TL olurken en düşük hedef fiyat esas alındığında fark yaklaşık yüzde 28,6 olarak hesaplanıyor.

Türk Telekom için bilanço sonrasında yayımlanan hedef fiyatlar şöyle;

Aracı Kurum Güncel Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 91,30 TL - Endeks Üstü Getiri Şeker Yatırım 90,00 TL 90,00 TL Al Halk Yatırım 88,90 TL 88,90 TL Al Yapı Kredi Yatırım 88,75 TL 88,75 TL Al Garanti BBVA Yatırım 88,00 TL 88,00 TL Endeks Üstü Getiri Ak Yatırım 80,00 TL 80,00 TL Endeks Üstü Getiri Deniz Yatırım 71,00 TL 71,00 TL Al

TTKOM HİSSESİ İÇİN ARACI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Aracı kurumların Türk Telekom'a yönelik hedef fiyat değerlendirmelerinde farklı seviyeler öne çıkıyor.

Paylaşılan listede Gedik Yatırım 91,30 TL ile en yüksek, Deniz Yatırım ise 71,00 TL ile en düşük hedef fiyatı belirleyen kurum oldu.

Şeker Yatırım, Halk Yatırım ve Deniz Yatırım'ın tavsiyeleri "Al" yönünde bulunurken Gedik Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Ak Yatırım'ın değerlendirmelerinde "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi yer aldı.

Hedef fiyatlar, aracı kurumların şirketin finansal performansına ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini yansıtıyor. Bu fiyatlar, hissenin söz konusu seviyelere ulaşacağını garanti etmiyor.

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