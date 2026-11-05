Güne güçlü bir yükselişle başlayan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 1,53 primle 6 bin 636 lira seviyesine ulaştı.

Önceki işlem gününü yüzde 3,59'luk değer artışıyla 6 bin 530 liradan tamamlayan gram altındaki hızlı seyir iç piyasadaki diğer ürünlere de yansıdı. Serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 930 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 588 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN 4 BİN 100 DOLARIN ÜZERİNE YERLEŞTİ

Küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki tırmanışta, ABD siyasetindeki yeni güç dengesi belirleyici oldu.

Demokratların Kongre'deki etkinliğini artırmasıyla birlikte Başkan Donald Trump'ın radikal maliye ve ticaret politikalarını hayata geçirme alanının daralacağı beklentisi piyasalarda risk algısını yeniden şekillendirdi.

Washington'daki bölünmüş yönetim yapısının sert politika adımlarını frenleyebileceği öngörüsüyle uluslararası piyasada altının onsu yüzde 1,23 artış kaydederek 4 bin 112 dolara yükseldi.

TAHVİL FAİZLERİNDE SERT GERİ ÇEKİLME, DOLAR ENDEKSİNDE 5 HAFTANIN DİBİ

Siyasi tablonun netleşmeye başlamasıyla birlikte ABD Hazine tahvillerine yoğun talep geldi. Alımların hız kazanması tahvil faizlerinde sert düşüşleri tetiklerken; ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puanlık azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan gerileyerek yüzde 4,85 ile son iki ayın en düşük seviyelerine indi.

Tahvil getirilerindeki erime ve ABD büyüme görünümüne dair revizyonlar doları zayıflattı. Dolar endeksinin dün 101,09 seviyesine kadar çekilerek son 5 haftanın dip noktasına inmesi, ons altın başta olmak üzere genel olarak dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları yukarı taşıyan temel motor oldu.

PİYASALARIN GÜNDEMİ: FAİZ KARARLARI VE MERKEZ BANKASI MESAJLARI

Piyasa analistleri, siyasi fiyatlamaların ardından makroekonomik veri trafiğinin ve merkez bankalarından gelecek mesajların yön üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri izlenirken; yurt dışı cephede Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları yakından takip edilecek.

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