Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların gözleri değerli metallerin geleceğine çevrildi. Piyasalardaki satış dalgasını değerlendiren Bawden Capital kurucusu Jen Bawden, uzun vadeli yatırımcılar için "ömürde bir kez" karşılaşılabilecek büyüklükte bir alım fırsatı oluşabileceğini savundu. 2008 küresel finans krizi ve 2020 pandemi dönemindeki sert düşüşlerin ardından yaşanan yükselişleri hatırlatan Bawden, dikkat çeken bir uyarıda da bulundu. Uzman isme göre altın ve gümüşte kalıcı toparlanma başlamadan önce fiyatlar daha da gerileyebilir ve henüz dip seviyeler görülmemiş olabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANMA

Değerli metaller, ekim ayında son yılların en sert kayıplarından bazılarını yaşadı.

Altın fiyatları ekimde yaklaşık yüzde 6,5, gümüş fiyatları ise yüzde 18'in üzerinde geriledi. Her iki metal de son dönemdeki satış baskısıyla yaklaşık bir yılın en düşük seviyelerini test etti.

4 Kasım Çarşamba günü ise ABD Kongre ara seçimlerinin ardından doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle altın ve gümüşte yükseliş görüldü.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde artarak 4.024 dolara ulaşırken gümüş yaklaşık yüzde 4 yükselişle 52 dolar seviyesine yaklaştı.

JEN BAWDEN'DAN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ALIM FIRSATI DEĞERLENDİRMESİ

Kitco News'e konuşan Bawden Capital kurucusu Jen Bawden, son satış dalgasının değerli metallerin uzun vadeli görünümündeki bozulmadan ziyade piyasalarda ortaya çıkan nakit ihtiyacıyla ilişkili olduğunu savundu.

Bawden, gümüşün 121,64 dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 60 altında bulunduğunu, altının ise son bir yılın en düşük seviyelerine gerilediğini belirtti.

Bu fiyat hareketlerini uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Bawden, piyasalardaki satış baskısının geçici bir likidite sıkışıklığından kaynaklanabileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Bawden'a göre değerli metallerdeki satış baskısının arkasında birden fazla unsur bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, yükselen enerji maliyetleri ve dolar talebindeki artış bu unsurlar arasında yer alıyor.

Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüşün alternatif yatırım araçları karşısındaki konumunu etkiliyor.

Bawden ayrıca Orta Doğu'daki enerji arzı sorunlarının petrol fiyatlarını yükselttiğini, enerji ithalatçısı ülkelerin artan dolar ihtiyacının da ABD para birimini desteklediğini belirtti.

Uzman, hisse senedi piyasalarındaki satışların yatırım fonları açısından ek nakit ihtiyacı yaratabileceğini ve bu nedenle altın ile gümüş gibi likit varlıkların da satışa konu olabildiğini ifade etti.

2008 VE 2020 KRİZLERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Jen Bawden, mevcut fiyat hareketlerinin geçmişteki küresel likidite krizleriyle benzerlik taşıdığını değerlendirdi.

2008 küresel finans krizi sırasında altın, mart ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 29, gümüş ise yüzde 50'nin üzerinde gerilemişti.

Ancak takip eden dönemde altın Ağustos 2011'e kadar yaklaşık yüzde 170 yükselirken gümüşün ons fiyatı 50 dolara yaklaşmıştı.

2020 yılındaki pandemi kaynaklı satışlarda ise altın kısa sürede yaklaşık yüzde 10, gümüş de yüzde 35 değer kaybetmişti.

Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde altın yaklaşık yüzde 39, gümüş ise yüzde 150 yükseliş kaydetmişti.

Bawden, geçmişteki bu örneklerin likidite kaynaklı satışların ardından güçlü toparlanmalar yaşanabildiğini gösterdiğini savundu.

Bununla birlikte geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketleri, benzer yükselişlerin yeniden gerçekleşeceğini garanti etmiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Uzun vadeli beklentilerini olumlu değerlendiren Jen Bawden, kısa vadeli görünümde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Bawden'a göre altın ve gümüş fiyatları kalıcı bir toparlanma başlamadan önce daha düşük seviyeleri test edebilir.

Uzman, bu beklenti doğrultusunda seçili madencilik şirketlerinin hisselerinde mevcut fiyatların yüzde 20 ila yüzde 30 altında alım yapmaya yönelik limit emirleri hazırladığını açıkladı.

Söz konusu oranlar doğrudan altın veya gümüş fiyatları için açıklanmış düşüş hedefleri değil, madencilik hisselerine ilişkin alım seviyelerini ifade ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Bawden, uzun vadeli değerlendirmesinde küresel borçluluk seviyelerine dikkat çekti.

Kamu, şirket ve hanehalkı borçlarının yüksek faiz ortamında finansal sistem üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirten uzman, merkez bankalarının ilerleyen dönemde para politikalarını gevşetmek zorunda kalabileceğini savundu.

Faizlerde olası düşüş ve doların zayıflaması halinde değerli metallere yönelik talebin yeniden güçlenebileceğini ifade etti.

Bawden, önümüzdeki 10 yıllık dönemde altın ve gümüş gibi fiziki varlıkların yatırımcıların odağında olacağını öngördü.

Ancak bu değerlendirme, piyasa uzmanının kişisel beklentisini yansıtıyor ve gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin kesinlik içermiyor.