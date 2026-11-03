Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altında aylık kayıp yüzde 3’ü geçerken, ons altında ise kayıp yüzde 5 oldu. Ons altın 3935 dolar, gram altın ise 6328 TL seviyesinde.

Söz konusu geri çekilmenin ardından Standard Chartered, ons altına yönelik fiyat tahminlerini revize etti. Dev banka, önümüzdeki 3 ay için hedefini 4.350 dolara, 12 aylık tahminini ise 4.700 dolara çekti.

Kısa vadeli baskıya rağmen bankanın altına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisi devam ediyor. Bankanın hedef fiyatı, güncel fiyata göre yüksek kalıyor.

STANDARD CHARTERED ALTIN TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Küresel piyasalarda ons altının 4.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi, yatırımcıların odağını bankaların fiyat tahminlerine çevirdi. Standard Chartered, yayımladığı son raporda altın için kısa ve orta vadeli beklentilerini yeniden değerlendirdi.

Banka, ons altın için 3 aylık fiyat hedefini 4.350 dolar, 12 aylık hedefini ise 4.700 dolar olarak açıkladı. Böylece tahminlerde aşağı yönlü revizyona gidilirken altının önümüzdeki bir yıllık süreçte yeniden yükseliş kaydedebileceği beklentisi korundu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Standard Chartered uzmanlarına göre son dönemdeki satış baskısı, altının temel göstergelerindeki bozulmadan ziyade geçici likidite koşullarından kaynaklanıyor.

Güçlü dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil getirileri ise kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Bu gelişmeler, ons altının 4.000 dolar üzerinde kalıcı bir taban oluşturmasını zorlaştırıyor.

MERKEZ BANKALARI VE ALTIN FONLARINA TALEP SÜRÜYOR

Altın piyasasındaki geri çekilmeye rağmen fiziki altın ve yatırım fonlarına yönelik talep dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları son çeyrekte 321 ton altın alımı gerçekleştirdi. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ise 211 tonluk sermaye girişi yaşandı.

Bu veriler, kısa vadeli fiyat baskısına karşın altına yönelik kurumsal talebin sürdüğüne işaret ediyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Standard Chartered'ın değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Bankanın beklentisine göre Fed'in faiz politikasına ilişkin görünüm, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede piyasa oynaklığını artırabileceği, küresel büyümenin yavaşlaması halinde ise güvenli liman talebini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

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