Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5’lik değer kazancıyla 6 milyon 305 bin lira seviyesinden tamamladı.
Güne bir önceki günün kapanış seviyesi olan 6 milyon 272 bin liradan başlayan standart altın, seans boyunca yukarı yönlü bir bantta dalgalandı:
• Günün En Düşük Seviyesi: 6 milyon 260 bin TL
• Günün En Yüksek Seviyesi: 6 milyon 310 bin TL
• Günün Kapanış Fiyatı: 6 milyon 305 bin TL (Günlük Değişim: +%0,5)
PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR
Altın borsasında günün işlem hacmine en fazla katkı sunan ve ilk beş sırada yer alan aracı kurumlar ile finansal kuruluşlar şu şekilde sıralandı:
• Kuveyt Türk Katılım Bankası
• NMGlobal Kıymetli Madenler
• Türkiye İş Bankası
• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler
• INTL HRM Kıymetli Madenler