Güne bir önceki günün kapanış seviyesi olan 6 milyon 272 bin liradan başlayan standart altın, seans boyunca yukarı yönlü bir bantta dalgalandı:

• Günün En Düşük Seviyesi: 6 milyon 260 bin TL

• Günün En Yüksek Seviyesi: 6 milyon 310 bin TL

• Günün Kapanış Fiyatı: 6 milyon 305 bin TL (Günlük Değişim: +%0,5)

PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün işlem hacmine en fazla katkı sunan ve ilk beş sırada yer alan aracı kurumlar ile finansal kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Türkiye İş Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• INTL HRM Kıymetli Madenler