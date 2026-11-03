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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5’lik değer kazancıyla 6 milyon 305 bin lira seviyesinden tamamladı.

Güne bir önceki günün kapanış seviyesi olan 6 milyon 272 bin liradan başlayan standart altın, seans boyunca yukarı yönlü bir bantta dalgalandı:

• Günün En Düşük Seviyesi: 6 milyon 260 bin TL

• Günün En Yüksek Seviyesi: 6 milyon 310 bin TL

• Günün Kapanış Fiyatı: 6 milyon 305 bin TL (Günlük Değişim: +%0,5)

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PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün işlem hacmine en fazla katkı sunan ve ilk beş sırada yer alan aracı kurumlar ile finansal kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Türkiye İş Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• INTL HRM Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.344,69 6.345,67 % 0.09 17:51
Ons Altın / TL 196.849,42 196.927,78 % -0.14 18:06
Ons Altın / USD 3.937,37 3.937,90 % -0.21 18:06
Çeyrek Altın 10.151,50 10.375,17 % 0.09 17:51
Yarım Altın 20.239,55 20.750,33 % 0.09 17:51
Ziynet Altın 40.606,00 41.373,76 % 0.09 17:51
Cumhuriyet Altını 42.421,00 43.058,00 % 1.01 17:02
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