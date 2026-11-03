Altın fiyatlarında sert satışların ardından yaşanan toparlanma, küresel finans kuruluşlarının farklı senaryolarını gündeme taşıdı. JPMorgan'ın piyasa istihbarat ekibi, ons altında düşüşün derinleşmesi halinde 3.500–3.600 dolar aralığına işaret ederken Fransız bankası Crédit Agricole, 2027 sonu için 5.500 dolarlık tahminini korudu. Öte yandan altın fonlarından bir haftada 1,7 milyar dolar çıkış yaşanması, piyasadaki satış baskısına ilişkin endişeleri artırdı.

JPMORGAN'DAN ALTIN İÇİN 3.500 DOLAR UYARISI! "DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR"

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, büyük finans kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı.

JPMorgan'ın piyasa istihbarat ekibi, ons altının 4.000 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından düşüşün devam edebileceğine dikkat çekti.

Banka ekibinin değerlendirmesinde, satış baskısının derinleşmesi durumunda 3.500–3.600 dolar aralığının bir sonraki önemli destek bölgesi olabileceği belirtildi.

Ancak söz konusu aralık, JPMorgan'ın açıkladığı kesin bir fiyat hedefi değil, olumsuz piyasa koşullarında gündeme gelebilecek teknik bir senaryo olarak öne çıkıyor.

FRANSIZ BANKASINDAN 5.500 DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ

JPMorgan'ın kısa vadeli risk uyarısına karşılık Fransız bankası Crédit Agricole, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini sürdürüyor.

Banka, ons altın için daha önce açıkladığı tahminlerini değiştirmedi.

Crédit Agricole'ün altın tahminleri:

Aralık 2026: 5.000 dolar

Aralık 2027: 5.500 dolar

Banka, merkez bankalarının altın alımlarının ve küresel kamu borcuna ilişkin endişelerin uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini değerlendiriyor.

İki kurumun işaret ettiği seviyeler arasındaki fark dikkat çekse de JPMorgan'ın kısa vadeli teknik risk değerlendirmesi ile Crédit Agricole'ün uzun vadeli fiyat tahminleri aynı dönemi kapsamıyor.

ALTIN FONLARINDAN 1,7 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Altın piyasasındaki satış baskısını artırabilecek bir diğer unsur ise yatırım fonlarındaki para hareketleri oldu.

Bank of America'nın (BofA) verilerine göre, 28 Ekim'de sona eren haftada altın fonlarından 1,7 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Böylece bankanın takip ettiği fon verilerinde temmuz ayından bu yana ilk haftalık çıkış kaydedildi.

Fonlardan para çıkışının devam etmesi, altın fiyatlarındaki toparlanmanın kalıcılığını zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

ALTIN FİYATLARINDA 4.000 DOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Altının ons fiyatı, 30 Ekim Cuma günü yaşanan sert satışların ardından 3.870 dolar seviyesine kadar geriledi.

Değerli metal, 2 Kasım Pazartesi günü yüzde 2'nin üzerinde toparlanmasına rağmen 4.000 dolar seviyesini aşamadı.

3 Kasım Salı sabahında ise ons altın yeniden gerileyerek 3.930 dolar civarında işlem gördü.

Teknik görünümde 4.000 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkarken, yükselişin devam etmesi halinde 4.090 ve 4.210 dolar seviyeleri takip ediliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.920 dolar ilk destek, 3.870 dolar ise sonraki önemli seviye olarak değerlendiriliyor.

Bu seviyelerin kaybedilmesi, daha derin düşüş senaryolarını yeniden gündeme getirebilir.

ALTININ YÖNÜNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönü açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, Orta Doğu'daki diplomatik temaslar ve ABD ara seçimleri öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisiyle altının önceki işlem gününde toparlanmasını destekledi.

Buna karşılık ABD'de faizlerin yeniden artırılabileceğine yönelik beklentiler ve doların seyri, değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasalarda kısa vadeli toparlanmanın güçlenebilmesi için 4.000 dolar seviyesinin yeniden aşılması önem taşıyor. Ancak altın fonlarındaki çıkışların sürmesi ve satış baskısının yeniden artması halinde aşağı yönlü riskler gündemde kalabilir.