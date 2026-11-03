Türkiye'de milyonların beklediği ekim ayı enflasyon verileri açıklanmaya başladı. Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,68 arttığını duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 45,12 olarak hesaplandı. Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı resmi enflasyon verilerine çevrildi.

ENAG EKİM AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 3 Kasım 2026 Salı günü ekim ayına ilişkin E-TÜFE sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ENAG'ın hesaplamalarına göre ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,68 yükseldi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 45,12 olarak gerçekleşti.

ENAG Ekim 2026 enflasyon verileri:

Aylık enflasyon: Yüzde 2,68

Yıllık enflasyon: Yüzde 45,12

İSTANBUL'DA ENFLASYON YÜZDE 32,47 OLMUŞTU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından daha önce açıklanan verilere göre ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 2,47 arttı.

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde yıllık artış ise yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK

ENAG'ın verilerinin ardından piyasaların odağında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı enflasyon rakamları bulunuyor.

TÜİK'in resmi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da yayımlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı Finans'ın 21 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde ekim ayına ilişkin ortalama aylık TÜFE tahmini yüzde 2,20 oldu.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken yıllık enflasyonun yüzde 29,28 seviyesine gerilemesi öngörüldü.

ENAG ve TÜİK'in enflasyon hesaplamaları farklı veri setleri ve yöntemlere dayandığından sonuçlar arasında farklılıklar görülebiliyor.