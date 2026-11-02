Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerindeki düşüşün üçüncü haftaya taşındığı hesaplandı. 30 Ekim haftasında toplam rezervlerin 4,1 milyar dolar azalarak 158,1 milyar dolara gerilediği tahmin edildi. Böylece son üç haftalık kayıp yaklaşık 13,5 milyar dolara ulaşırken, rezervler ocak ayında görülen zirvenin 60,1 milyar dolar altında kaldı. Gözler, TCMB'nin 5 Kasım'da açıklayacağı resmî verilere çevrildi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam brüt rezervlerinde ekim ayı boyunca yaşanan gerilemenin devam ettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 23 Ekim haftasında 162,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerin 30 Ekim haftasında 158,1 milyar dolara düştüğü tahmin edildi.

Böylece rezervlerde bir haftada yaklaşık 4,1 milyar dolarlık azalış yaşandığı hesaplandı.

Tahminin gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası rezervleri üst üste üçüncü haftada da gerilemiş olacak.

ÜÇ HAFTADA 13,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

TCMB'nin haftalık rezerv verilerine göre 9 Ekim'de 171,6 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, sonraki iki haftada düşüş kaydetti.

30 Ekim haftasına ilişkin tahmin de dikkate alındığında rezervlerdeki değişim şöyle:

9 Ekim: 171,6 milyar dolar

171,6 milyar dolar 16 Ekim: 169,1 milyar dolar

169,1 milyar dolar 23 Ekim: 162,2 milyar dolar

162,2 milyar dolar 30 Ekim: 158,1 milyar dolar (tahmini)

Böylece üç haftalık dönemde toplam rezerv kaybının yaklaşık 13,5 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

REZERVLER YILIN ZİRVESİNDEN 60,1 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankası rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Sonraki aylarda yaşanan düşüşlerin ardından toplam rezervler 26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar gerilemişti.

Yaz aylarında toparlanma kaydedilmesine rağmen eylül ve ekim aylarında rezervlerde yeniden azalış görüldü.

30 Ekim haftasına ilişkin 158,1 milyar dolarlık tahmin dikkate alındığında, rezervlerin yılın zirvesinden bu yana 60,1 milyar dolar, yaklaşık yüzde 27,5 gerilediği hesaplanıyor.

EKİM AYINDA REZERVLER 13,1 MİLYAR DOLAR AZALDI

Eylül ayını 171,2 milyar dolar seviyesinde tamamlayan TCMB rezervlerinin, ekim ayı sonunda 158,1 milyar dolara gerilediği tahmin edildi.

Böylece ekim ayındaki toplam rezerv kaybının yaklaşık 13,1 milyar dolar olduğu hesaplandı.

2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde tamamlayan rezervlerin ise 30 Ekim itibarıyla geçen yıl sonuna göre 35,8 milyar dolar azaldığı öngörülüyor.

Bu tutar yaklaşık yüzde 18,5'lik düşüşe karşılık geliyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankasının brüt rezervleri, ülkenin dış finansman koşulları, döviz likiditesi ve finansal istikrarı açısından takip edilen önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Rezervlerdeki değişim; döviz işlemleri, altın fiyatlarındaki hareketler ve diğer bilanço kalemlerinden etkilenebiliyor.

Bu nedenle brüt rezervlerdeki düşüşün tamamını doğrudan döviz satışı veya sermaye çıkışı olarak değerlendirmek doğru değil.

Rezervlerin bileşimi ve net rezerv göstergeleri, değişimin nedenlerinin anlaşılması açısından ayrıca önem taşıyor.

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