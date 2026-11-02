Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden ABD merkezli FMR LLC, ASTOR hisselerinde gerçekleştirdiği yüklü pay alımıyla şirketteki ortaklık payını artırdı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre işlem, 28 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

7,5 MİLYON LOTLUK ALIM

KAP’ta paylaşılan pay alım satım bildirimi detaylarına göre FMR LLC, Astor Enerji sermayesinde toplam 7 milyon 580 bin 920 TL nominal tutarlı payın (yaklaşık 7,58 milyon adet hisse) alımını tamamladı.

Söz konusu işlemler, hisse başına 181,73 TL ile 186,12 TL fiyat aralığında gerçekleştirildi.

DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI YÜZDE 3 SINIRINI GEÇTİ

Gerçekleştirilen güçlü alım dalgasının ardından FMR LLC'nin Astor Enerji sermayesindeki doğrudan/dolaylı dolaşımdaki pay sahipliği oranı yüzde 3 eşiğini yukarı yönlü olarak aştı.

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