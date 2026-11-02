Matriks verilerine göre listenin ilk sırasında, 5 milyar 512 milyon 692 bin TL'lik açığa satış işlem hacmi ve 339,155 TL ortalama fiyatıyla savunma sanayii devi ASELS yer aldı.

Haftalık verilere göre ASELS'i bankacılık sektörünün önde gelen temsilcileri izledi:

• AKBNK: 4 milyar 338 milyon 256 bin TL işlem hacmi ve 63,124 TL ortalama fiyatla ikinci sıraya yerleşti.

• YKBNK: 4 milyar 42 milyon 109 bin TL işlem hacmi ve 34,788 TL ortalama fiyatla listenin üçüncü basamağında yer aldı.

• ISCTR: 2 milyar 269 milyon 798 bin TL işlem hacmi (ortalama fiyat: 12,051 TL) kaydetti.

• GARAN: 1 milyar 774 milyon 294 bin TL işlem hacmi (ortalama fiyat: 126,092 TL) ile ilk 10 içerisindeki yerini aldı.

ULAŞTIRMA, PERAKENDE VE ENERJİDE SON DURUM

Listenin devamında havacılık, perakende, enerji ve sanayi hisseleri dikkat çekti:

• THYAO: 2 milyar 787 milyon 822 bin TL hacim (ortalama fiyat: 253,548 TL)

• BIMAS: 2 milyar 163 milyon 970 bin TL hacim (ortalama fiyat: 365,889 TL)

• TUPRS: 2 milyar 157 milyon 457 bin TL hacim (ortalama fiyat: 358,498 TL)

• ASTOR: 1 milyar 846 milyon 161 bin TL hacim (ortalama fiyat: 168,933 TL)

• KCHOL: 1 milyar 833 milyon 287 bin TL hacim (ortalama fiyat: 197,122 TL)

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksine dahil hisselerde yoğunlaşan açığa satış işlemlerinde toplam işlem hacminin ağırlıklı olarak savunma ve bankacılık tahtalarında toplandığı görüldü.

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