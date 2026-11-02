2 Kasım 2026 tarihli seansın ilk yarısında, saat 12:25 itibarıyla elde edilen aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre HSBC, Borsa İstanbul tahtalarında toplam 149 milyon 65 bin 601 TL düzeyinde net alım gerçekleştirdi.

HSBC'NİN ALIM TARAFINDA ZİRVE TÜRKİYE SİGORTA'NIN

Günün ilk bölümünde HSBC'nin alım iştahında sigortacılık sektörü açık ara öne çıktı. Kurumun en yüksek net alım yaptığı hisse TURSG olurken, onu sırasıyla İhlas Holding ve bankacılık/sanayi devleri izledi:

TURSG: 1.999.700 net lot (%38,56 pay - ortalama maliyet: 3,089 TL)

IHLAS: 500.000 net lot (%9,64 pay - ortalama maliyet: 0,650 TL)

AKBNK: 472.703 net lot (%9,11 pay - ortalama maliyet: 61,271 TL)

ENKAI: 395.395 net lot (%7,62 pay - ortalama maliyet: 77,392 TL)

THYAO: 383.135 net lot (%7,39 pay - ortalama maliyet: 250,774 TL)

Diğer Hisseler: 1.435.509 net lot (%27,68 pay)

SATIŞ TARAFINA SASA DAMGASI: TOPLAM ÇIKIŞIN YÜZDE 71'İ TEK HİSSEDE

HSBC'nin satış tarafında ise dikkat çekici bir yoğunlaşma gerçekleşti. Kurumun gün içindeki toplam hisse satışlarının yüzde 71,76'sı tek başına SASA tahtasında yoğunlaştı. Satıcılar listesindeki dağılım şu şekilde kaydedildi:

SASA: -8.508.997 net lot (%71,76 pay - ortalama maliyet: 1,431 TL)

YKBNK: -1.260.836 net lot (%10,63 pay - ortalama maliyet: 34,567 TL)

SVGYO: -357.000 net lot (%3,01 pay - ortalama maliyet: 1,521 TL)

GLYHO: -290.304 net lot (%2,45 pay - ortalama maliyet: 15,622 TL)

HDFGS: -139.999 net lot (%1,18 pay - ortalama maliyet: 0,899 TL)

Diğer Hisseler: -1.301.058 net lot (%10,97 pay)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.