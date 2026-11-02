Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket ve bağlı ortaklığı ile yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket arasında üç ayrı sözleşme imzalandığını bildirdi.

Sözleşmeler, yurt dışında yapımı devam eden bir projenin elektrik dağıtım altyapısının kurulmasına yönelik işleri kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 11.364.379,71 ABD doları oldu.

Bu tutarın, 30 Ekim 2026 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden hesaplanan karşılığı ise 565.658.590,80 TL olarak açıklandı.

SÖZLEŞMELER HANGİ İŞLERİ KAPSIYOR?

Masfen Enerji'nin yurt dışında üstlendiği işler, projenin elektrik altyapısının oluşturulmasına yönelik ekipman ve mühendislik uygulamalarını içeriyor.

Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar şöyle;

Orta gerilim (MV) sisteminde kullanılacak ekipman ve malzemelerin tedariki

Ekipman ve malzemelerin teslimi

Elektrik sistemlerinin montajı

Sistemlerin test edilmesi

Elektrik altyapısının devreye alınması

Şirket, söz konusu işlerin yurt dışındaki faaliyetlerinin genişletilmesine ve enerji altyapısı alanındaki proje portföyünün geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

MASFN'DEN YURT DIŞI FAALİYETLERİNİ GENİŞLETME ADIMI

Masfen Enerji, yeni sözleşmelerle birlikte uluslararası enerji altyapısı projelerindeki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket, sözleşmeler kapsamındaki çalışmaların ilerleyişine ilişkin önemli bilgilerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

KAP açıklamasında projenin gerçekleştirileceği ülke, sözleşme imzalanan şirketin unvanı ve işlerin tamamlanacağı tarihe ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Ayrıca 11,36 milyon dolarlık tutar sözleşmelerin toplam bedelini ifade ediyor. Tutarın tamamının hangi dönemlerde şirketin finansal tablolarına gelir olarak yansıyacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.