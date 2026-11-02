Çitlekçi (CITAS), Aksaray'da yeni mağazasını açtı. 1.400 metrekarelik şubede 24 kişi istihdam edilirken toplam mağaza sayısı 42'ye ulaştı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), Türkiye genelindeki büyümesini yeni mağaza açılışıyla sürdürdü. Şirket, Aksaray'da 1.400 metrekare satış alanına sahip yeni şubesinin faaliyete başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yeni mağazada 24 kişi istihdam edilirken Çitlekçi'nin toplam mağaza sayısı 42'ye, faaliyet gösterdiği il sayısı ise 14'e yükseldi.
ÇİTLEKÇİ AKSARAY'DA YENİ MAĞAZASINI AÇTI
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), 2 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, mağaza ağını genişletmek amacıyla Aksaray'da yeni bir şube açtığını duyurdu.
Şirketin Sanayi Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan yeni mağazası, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla satış faaliyetlerine başladı.
Yaklaşık 1.400 metrekare satış alanına sahip olan mağazada 24 personel istihdam ediliyor.
Yeni şubenin açılışı, 14 Ekim 2026 tarihinde Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmişti.
ÇİTLEKÇİ'NİN MAĞAZA SAYISI 42'YE ULAŞTI
Aksaray şubesinin faaliyete geçmesiyle birlikte şirketin Türkiye genelindeki mağaza ağı genişledi.
Şirketin KAP açıklamasında paylaştığı güncel bilgiler şöyle:
- Toplam mağaza sayısı: 42
- Faaliyet gösterilen il sayısı: 14
- Yeni mağazanın bulunduğu il: Aksaray
- Yeni mağazanın satış alanı: Yaklaşık 1.400 metrekare
- Yeni mağazada istihdam edilen personel: 24 kişi
- Satışa başlama tarihi: 2 Kasım 2026