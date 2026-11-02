Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN), 2 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA RES-2026 yarışmalarının sonucunu duyurdu.

Şirket, yarışmaya konu sahalar arasında en yüksek bağlantı kapasitesine sahip olan R26-Sivas RES yarışmasını kazandığını açıkladı.

Yarışma sonucunda Metgün Enerji, 320 MWe bağlantı kapasitesinin tahsisine hak kazandı.

9,6 MİLYON EURO KATKI PAYI TEKLİFİ

Şirketin açıklamasına göre yarışmada kilovatsaat başına 3,50 euro-cent elektrik satış fiyatı ve megavat başına 30 bin euro katkı payı teklif edildi.

320 MW bağlantı kapasitesi üzerinden toplam katkı payı tutarı 9 milyon 600 bin euro + KDV olarak belirlendi.

Yarışmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:

Şirket: Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN)

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) Proje: R26-Sivas Rüzgâr Enerji Santrali

R26-Sivas Rüzgâr Enerji Santrali Bağlantı kapasitesi: 320 MWe

320 MWe Yarışmada oluşan elektrik fiyatı: 3,50 euro-cent/kWh

3,50 euro-cent/kWh MW başına katkı payı: 30.000 euro

30.000 euro Toplam katkı payı teklifi: 9.600.000 euro + KDV

Söz konusu 9,6 milyon euroluk tutar, şirketin elde edeceği gelir veya projenin toplam yatırım bedeli değil, yarışma kapsamında teklif ettiği katkı payını ifade ediyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 20 YILLIK ALIM DÖNEMİ

Metgün Enerji, yarışma şartnamesi kapsamında santralde üretilecek elektriğin satış koşullarını da açıkladı.

Buna göre santralde üretilecek elektrik, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihten itibaren 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek.

Bu sürenin tamamlanmasının ardından yarışmada oluşan 3,50 euro-cent/kWh fiyat üzerinden 20 yıllık elektrik alım dönemi başlayacak.

Böylece proje kapsamında elektrik satışına ilişkin uzun vadeli bir fiyat mekanizması uygulanacak.

METGÜN ENERJİ İÇİN SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yarışma sonucunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanacak.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte projeye yönelik çalışmalar başlayacak.

Şirket, projeye ilişkin önemli bilgilerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Metgün Enerji'nin açıklamasında santralin toplam yatırım bütçesine, finansman yapısına veya tamamlanma tarihine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

METEN DAHA ÖNCE 7 YARIŞMAYA BAŞVURMUŞTU

Metgün Enerji, 13 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada toplam 1.500 MWe kurulu güce karşılık gelen 7 YEKA RES-2026 yarışmasının tamamına başvurduğunu duyurmuştu.

19 Ekim'de ise başvuruların detaylı incelemesinin tamamlandığı ve şirketin 7 yarışmanın tümüne katılmaya hak kazandığı açıklanmıştı.

2 Kasım'da gerçekleştirilen yarışmalar kapsamında Metgün Enerji, 320 MWe kapasitesiyle en büyük proje olan Sivas RES için bağlantı kapasitesi tahsisi hakkını elde etti.

Yarışma sonucunun Bakanlık tarafından onaylanması ve sözleşmenin imzalanması, projenin ilerleyen aşamalarında takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

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