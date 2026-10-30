Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, standart vade ayı Ekim 2026 olan sözleşmelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü normal seans bitimi itibarıyla vadesinin dolacağı ve işleme kapatılacağı bildirildi.

Duyuruya göre seans kapanışının ardından piyasada açık kalan pozisyonlar belirlenen uzlaşma yöntemleri doğrultusunda kapatılarak hesaplara yansıtılacak.

UZLAŞMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Piyasa katılımcılarının açık pozisyonlarının kapatılması ve sonuçlandırılması sözleşme türlerine göre şu esaslara bağlı olarak yürütülecek:

• Nakdi Uzlaşmalı Sözleşmeler: Nakdi uzlaşmaya tabi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde oluşan kâr ve zarar tutarları seans bitiminde otomatik olarak yatırımcı hesaplarına aktarılacak.

• Fiziki Teslimatlı Vadeli İşlemler: Fiziki teslimatlı vadeli işlem kontratlarındaki açık pozisyonlar, dayanak varlık üzerinden borç/alacak kayıtları oluşturularak sonuçlandırılacak.



• Fiziki Teslimatlı Opsiyonlar: Kârda (in-the-money) bulunan fiziki teslimatlı opsiyonlar sistem tarafından otomatik olarak kullanıma tabi tutulacak. Kârda olmasına rağmen hak kullanımı istenmeyen veya başabaşta/zararda olup hak kullanımı talep edilen opsiyonlar için yatırımcıların aracı kurumları üzerinden talimat vermesi gerekecek. Kullanıma konu pozisyonlar dayanak varlık üzerinde borç/alacak kaydı açılarak tasfiye edilecek.

YENİ VADELİ KONTRATLAR 2 KASIM PAZARTESİ AÇILIYOR

Ekim vadeli sözleşmelerin vadesinin tamamlanmasının ardından, standart vade döngüsüne dahil edilen yeni sözleşmeler 2 Kasım 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasada işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcılar; vadesi dolan, parametreleri güncellenen ve yeni açılacak sözleşmelerin teknik detaylarına Borsa İstanbul'un resmi internet sitesi ile Connect platformunda yayımlanan 2 Kasım 2026 tarihli "Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası" üzerinden ulaşabilecek.