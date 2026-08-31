Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan yatırımcıları ilgilendiren vade sonu duyurusunu yayımladı. Ağustos 2026 standart vade ayına sahip sözleşmeler, 31 Ağustos 2026 normal seansının sonunda itfa olacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, vadesi sona eren sözleşmelerdeki açık pozisyonlar ilgili uzlaşma yöntemlerine göre kapatılacak. Yeni standart vadeli sözleşmeler ise 1 Eylül 2026'da işlem görmeye başlayacak.

VİOP'TA AĞUSTOS VADELİ SÖZLEŞMELER İÇİN SON GÜN

Ağustos 2026 standart vade ayına sahip vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bugün normal seansın tamamlanmasıyla birlikte itfa olacak.

Sözleşmelerde bulunan açık pozisyonlar, Borsa İstanbul tarafından belirlenen yöntem doğrultusunda uzlaştırılarak kapatılacak.

KAR VE ZARARLAR OTOMATİK OLARAK HESAPLARA YANSIYACAK

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde oluşan kar ve zararlar otomatik olarak yatırımcı hesaplarına yansıtılacak.

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde ise açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç veya alacak kayıtları oluşturularak kapatılacak.

OPSİYON YATIRIMCILARI DİKKAT

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik olarak kullanıma konu olacak.

Ancak karda olmasına rağmen hak kullanımı istenmeyen opsiyonlar ile başa baş veya zararda olup hak kullanımı istenen opsiyonlar için yatırımcıların talimat vermesi gerekecek.

Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerindeki açık pozisyonlar da ilgili dayanak varlıkta borç ve alacak kayıtları oluşturularak kapatılacak.

YENİ VADELİ SÖZLEŞMELER 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Borsa İstanbul, yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmelerin 1 Eylül 2026 tarihinde işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

İşleme kapatılacak ve yeni açılacak vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin ayrıntıları, Borsa İstanbul tarafından 1 Eylül tarihli "Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası" raporlarıyla yayımlanacak.