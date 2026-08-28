Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak hayati bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte borcu olan esnafa nefes aldıracak mekanizmalar devreye girerken, kredi üst limitleri de önemli oranda artırıldı.

BORÇLU ESNAFA KREDİ KAPISI NASIL AÇILACAK?

Yayımlanan karara göre borcu bulunan esnafın kredi imkânından yararlanabilmesi için izlemesi gereken süreç ve öne çıkan şartlar şu şekilde detaylandırıldı:

• 15 Günlük Belge Şartı: Kredi kullanacak esnafın, kullanım tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge sunması gerekecek.

• Yapılandırma Koşulu: Vadesi geçmiş borcu bulunan esnafın ise bu borçları yapılandırdığını/taksitlendirdiğini ve yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi istenecek.

• Doğrudan Mahsup İmkânı: Esnafın vergi veya SGK borcu, kullanacağı hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25'ine kadar olan kısmından karşılanabilecek. Banka, ayrılan bu tutarı doğrudan ilgili kurumların hesabına yatıracak, kalan bakiye ise esnafa aktarılacak.

• 300 Bin TL Üst Limit: Kredi miktarı ne olursa olsun, borç ödeme amacıyla banka tarafından mahsup edilecek tutar bir yıl içinde toplam 300 bin TL’yi aşamayacak.

• Yüzde 25 Faiz İndirimi: Borca ilişkin faiz için Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

PAZARCI ESNAFA VERGİDEN MUAFİYET HATIRLATMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi politikasının sosyal desteklerin önemli bir parçası olarak kullanıldığını vurguladı.

Basit usulde vergilendirilen esnafın durumuna değinen Şimşek; 30 büyükşehirde gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende satış yapan pazarcı esnafının gerçek usul dışında tutulduğunu, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanarak elde ettikleri ticari kazançların gelir vergisinden istisna olduğunu hatırlattı.

KREDİ LİMİTLERİ 1,5 MİLYON TL'YE TIRMANDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin esnafa adeta can suyu olacağını belirtti.

Palandöken, yeni limitlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

• İşletme Kredisi Limiti: 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı.

• İş Yeri ve Araç Alım Kredisi Limiti: 3,5 milyon TL'ye yükseltildi.

HAZİNE'DEN ESNAFA 70 MİLYAR LİRALIK DEV FAİZ DESTEĞİ

Bakan Şimşek, esnaf ve sanatkârlara sağlanan finansman envanterini de kamuoyuyla paylaştı:

• 2025 Yılı: 257 bin 709 esnafa toplam 176 milyar TL hazine destekli kredi kullandırıldı.

• 2026 Haziran Sonu: 98 bin 677 esnafa 75 milyar TL kredi sağlandı. Toplam kredi bakiyesi 760 bin 117 esnafta 299 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Faiz Desteği Hedefi: 2026'nın ilk yarısında 33,4 milyar TL olan faiz desteğinin yıl sonuna kadar 70 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor.