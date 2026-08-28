Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. İşte yeni günde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar.
Araç sahipleri ve birikimlerini yakıt bütçesine göre planlayan vatandaşlar, "Benzin ne kadar?", "Motorin litresi kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.
28 Ağustos 2026 Cuma gününde sektörden zam ya da indirim haberi gelmedi. Büyükşehirlerdeki serbest piyasa akaryakıt satış fiyatları tabelalara şu şekilde yansıdı:
28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL
Avrupa Yakası
Benzin: 74,29 TL
Motorin: 77,43 TL
LPG: 33,79 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 74,13 TL
Motorin: 77,27 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,26 TL
Motorin: 78,53 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,57 TL
Motorin: 78,83 TL
LPG: 33,79 TL