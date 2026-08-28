Araç sahipleri ve birikimlerini yakıt bütçesine göre planlayan vatandaşlar, "Benzin ne kadar?", "Motorin litresi kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

28 Ağustos 2026 Cuma gününde sektörden zam ya da indirim haberi gelmedi. Büyükşehirlerdeki serbest piyasa akaryakıt satış fiyatları tabelalara şu şekilde yansıdı:

28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası

Benzin: 74,29 TL

Motorin: 77,43 TL

LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 74,13 TL

Motorin: 77,27 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,26 TL

Motorin: 78,53 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,57 TL

Motorin: 78,83 TL

LPG: 33,79 TL