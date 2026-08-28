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Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. İşte yeni günde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar.

Araç sahipleri ve birikimlerini yakıt bütçesine göre planlayan vatandaşlar, "Benzin ne kadar?", "Motorin litresi kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

28 Ağustos 2026 Cuma gününde sektörden zam ya da indirim haberi gelmedi. Büyükşehirlerdeki serbest piyasa akaryakıt satış fiyatları tabelalara şu şekilde yansıdı:

28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası
Benzin: 74,29 TL
Motorin: 77,43 TL
LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası
Benzin: 74,13 TL
Motorin: 77,27 TL
LPG: 33,19 TL

Akaryakıta yeni indirim var mı? 28 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 1

Ankara
Benzin: 75,26 TL
Motorin: 78,53 TL
LPG: 33,89 TL

Akaryakıta yeni indirim var mı? 28 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir
Benzin: 75,57 TL
Motorin: 78,83 TL
LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 74.28
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.19
Gazyağı 81.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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