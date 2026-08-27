Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları ve motorinin metrik ton maliyeti, akaryakıt fiyatlarında hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor.

İran ile Umman arasındaki diplomatik temasların Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına zemin hazırlayabileceği ve Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı arz kısıtlarını hafifleteceği beklentisi, Brent petrol vadeli kontratlarını 85-86 dolar, ABD ham petrolünü (WTI) ise 81-82 dolar seviyesine çekmişti.

Petrol fiyatlarındaki bu gevşemeye paralel olarak bugün itibarıyla motorin grubunda 5 TL 36 kuruşluk dev bir indirim pompaya yansıtıldı.

CUMA GÜNÜ İÇİN PLANLANAN EK İNDİRİM MASADA KALDI

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırarak aktardığı bilgilere göre cuma gününden itibaren geçerli olması hedeflenen 2 TL’lik ikinci bir indirim için hesaplamalar yapılmıştı.

Ancak Çarşamba gününün kapanış saatlerine doğru uluslararası piyasalarda yaşanan ani fiyat yükselişleri evdeki hesabı bozdu.

Piyasanın kapanışa doğru yukarı sert tepki vermesiyle birlikte indirim marjı tamamen eridi.

BENZİN İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR MU?

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatında da geri çekilme kaydedilmesine karşın, şu aşamada indirim kararı alınmasını gerektirecek derinlikte bir düşüş marjı oluşmadı.