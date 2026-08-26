Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 90 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle, vergi değerinin belirlenmesinde metrekare inşaat maliyetleri tek başına belirleyici olmayacak. Ödenecek emlak vergisi matrahı hesaplanırken iki ana temel kriter bir arada değerlendirilecek:

• Yapının türü, sınıfı ve amacına göre belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedeli

• Taşınmaza isabet eden arsa veya arsa payı değeri

Bu iki unsurun mevzuat hükümleri çerçevesinde birleştirilmesiyle 2027 yılına ait bina vergi değeri ortaya çıkacak.

Dolayısıyla aynı metrekareye ve yapı sınıfına sahip iki farklı mülk, bulundukları arsa değerleri sebebiyle farklı tutarlarda vergilendirilebilecek.

TÜM YAPI TÜRLERİ KATMANLARA AYRILDI

Yayımlanan maliyet cetvelinde binalar; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma yarı kâgir, ahşap ve taş yapılar olmak üzere inşaat özelliklerine göre kategorilere ayrıldı.

Her kategorinin kendi içinde sınıfları belirlenerek ayrı maliyet bedellerine tabi tutulması sağlandı.

Düzenleme yalnızca konutları kapsamayıp geniş bir kullanım alanını hedefliyor:

• Konutlar (Meskenler)

• Fabrika, imalathane ve ticarethaneler

• Otel, sinema, tiyatro ve idari binalar

• Banka, sigorta, okul ve yurt binaları

• Müstakil ve yeraltı garajları, depolar, silolar, havuzlar ve hamamlar

Geniş bir yelpazede yer alan tüm bu yapı tipleri için özel metrekare maliyetleri uygulanacak.

Taşınmaz sahipleri, mülklerinin 2027 yılı vergi matrahlarına ilişkin detaylı maliyet cetveline yayımlanan tebliğ eki üzerinden ulaşabilecek.