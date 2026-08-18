Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) ve yeni kiracı kira endeksi (YKKE) verilerini duyurdu.

Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçen konut fiyat endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 25,0 artış gösterse de aynı dönemde enflasyondan arındırılmış reel değişim yüzde 5,1 azalış yönünde oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KONUT FİYAT SEYRİ

Temmuz ayında üç büyükşehirde aylık ve yıllık bazda şu değişimler kaydedildi:

• İstanbul: Aylık yüzde 2,7 artış | Yıllık yüzde 27,7 artış

• Ankara: Aylık yüzde 2,2 artış | Yıllık yüzde 26,6 artış

• İzmir: Aylık yüzde 0,5 azalış | Yıllık yüzde 23,1 artış

Bölgesel bazda en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde görülürken; en düşük yıllık artış yüzde 16,4 ile Balıkesir-Çanakkale bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28,4 ARTTI

Yeni kiralanan konutlardaki fiyat değişimlerini takip eden yeni kiracı kira endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı. YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 artış kaydederken, reel bazda yüzde 2,6 geriledi.

YKKE tarafında üç büyükşehirdeki performans şöyle şekillendi:

• İstanbul: Aylık yüzde 1,7 artış | Yıllık yüzde 32,4 artış

• Ankara: Aylık yüzde 2,2 artış | Yıllık yüzde 28,6 artış

• İzmir: Aylık yüzde 1,8 azalış | Yıllık yüzde 26,3 artış

Yıllık bazda yeni kiracı kira fiyatlarının en çok tırmandığı bölge yüzde 35,0 artışla Doğu Karadeniz (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) olurken, en düşük artış yüzde 18,8 ile yine Balıkesir-Çanakkale bölgesinde gerçekleşti.