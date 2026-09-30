İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyası 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında bir konut için sağlanan hibe, kredi ve taşınma desteğinin toplamı 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşırken, kredi geri ödemelerinde uygulanacak TÜFE detayı da dikkat çekiyor.

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

Bina bazlı dönüşümlerde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Böylece bir konut için sağlanabilecek toplam destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.

Hak sahibinin aynı binada başka konutlarının bulunması halinde diğer her bir konut için ayrıca 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

İŞ YERLERİNE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

İş yerlerinde ise destek tutarları konutlardan farklı uygulanıyor. Her bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Böylece bir iş yeri için toplam destek 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Hak sahibinin diğer her bir iş yeri için ayrıca 875 bin TL kredi veriliyor.

KREDİ ÖDEMELERİNDE TÜFE DETAYI

Kampanyada hibe tutarının geri ödemesi bulunmuyor. Kullanılan kredinin taksitleri ise yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor ve borç 10 yıl vadeyle ödeniyor.

Ödemelerin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise taksitler TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.

Örneğin ilgili dönemde esas alınacak TÜFE oranının yüzde 30 olması halinde, ödeme tutarındaki güncelleme yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecek.

HİBE ALMAK İÇİN KREDİ ÇEKMEK ŞART MI?

Kampanyada hibe ve kredinin birlikte kullanılması zorunlu değil. Krediye ihtiyaç duymayan hak sahipleri yalnızca hibe desteğinden yararlanabiliyor.

Kredi kullanacak vatandaşlarda ise banka kredilerinde olduğu gibi gelir veya kredi puanı şartı aranmıyor.

Destek tutarları doğrudan hak sahibine ödenmiyor. Para, inşaatın ilerleme seviyesine göre yüklenici firmaya aktarılıyor.

125 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİNİ KİM ALACAK?

Kampanya kapsamında 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Dönüştürülecek konutta ev sahibinin yaşaması halinde destek ev sahibine, kiracının oturması halinde ise kiracıya ödeniyor.

Ancak aylık dönüşüm kira desteği ile taşınma desteğinden aynı anda

yararlanılamıyor. Hak sahibinin iki destekten birini tercih etmesi gerekiyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kampanya yalnızca İstanbul'da uygulanıyor ve 39 ilçedeki riskli yapı sahiplerini kapsıyor.

Yeni yapılacak projenin, otopark ve sığınak alanları hariç olmak üzere eski yapının bir buçuk katından daha büyük olmaması gerekiyor.

Süreçte riskli yapı tespiti ve hak sahipliği işlemlerinin ardından ilçe belediyesine başvuru gerçekleştiriliyor. Bakanlık tarafından belirlenen randevuda hibe taahhütnamesi ve gerekiyorsa kredi sözleşmesi imzalanarak kampanyaya dahil olunuyor.

SİTE DÖNÜŞÜMLERİNDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREYE GİREBİLİYOR

Site gibi büyük ölçekli dönüşümlerde TOKİ veya Emlak Konut süreci üstlenebiliyor. Riskli yapı kararının ardından yüzde 100 uzlaşma sağlayan hak sahipleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.

Bu modelde de 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe bina maliyetinden düşülürken kalan tutar uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yarısı Bizden kampanyasının uygulama süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Böylece İstanbul'daki riskli yapı sahipleri, gerekli şartları sağlamaları halinde 2027 yılının sonuna kadar hibe, kredi ve taşınma desteğinden yararlanabilecek.