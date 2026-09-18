Kampanya kapsamındaki hak sahipleri, borçlarını peşin kapatmaları ya da kısmi ödeme yapmaları durumunda yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden veren Bakan Murat Kurum, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız" ifadeleriyle kampanyayı duyurdu.

BAŞVURU TAKVİMİ VE KAMPANYA ŞARTLARI

TOKİ'nin sunduğu bu büyük fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken temel detaylar ve başvuru süreci şu şekilde:

• Başvuru Tarihleri: Kampanya başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

• Kısmi Ödeme İmkanı: Borcunun tamamını bir defada kapatamayan vatandaşlar da indirimden faydalanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödeyen hak sahiplerine, ödedikleri miktar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

• Kimler Yararlanabilecek?: TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve taksit ödemeleri yine bu tarihten önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri kampanyaya başvurabilecek.

• İstisna Durum: Kalan borç taksit sayısı 12 aydan daha az olan konut ve iş yeri sahipleri kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

BAŞVURULAR SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI BANKALARA YAPILACAK

İndirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları ilgili aracı bankaya giderek başvuruda bulunmaları ve ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihler (22 Eylül - 19 Ekim 2026) tamamlandıktan sonra yapılacak borç kapatma veya parça ödeme taleplerinde indirim hakkı geçerli olmayacak.