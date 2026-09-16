Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, yıllık yüzde 23 artış gösterdi.

Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak kaydedilmişti. Böylelikle Ağustos ayında da konut fiyatlarında reel kayıp izlendi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONUT FİYATLARI ARTTI

Ağustos ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de KFE bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 1,5 ve yüzde 2,7 arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir'de yüzde 23,3 yükseldi.

Bölgelere göre yıllık konut fiyat endeksi değişiminde en yüksek artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ'NDE DE ARTIŞ VAR

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken, reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

YKKE, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ağustosta bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2,6 ve yüzde 5,4 arttı.

Endeks değerleri yıllık bazda İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir'de yüzde 25,5 yükseldi.

Bölgelere göre yıllık yeni kiracı kira endeksi değişiminde en yüksek artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.