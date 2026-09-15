Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla yürütülen mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin devam ettiği ifade edildi.

PUSULA PORTFÖY: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Pusula Portföy, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin özenle alındığını bildirdi.

Şirket ayrıca ilgili fonlar hesabına işlem gerçekleştirilen aracı kurumlarla mutabakatların sürdüğünü ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelere ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, en basit ifadeyle vadesi gelen bir ödeme veya yükümlülüğün belirlenen süre içerisinde yerine getirilememesi anlamına geliyor.

Yatırım fonlarında katılma payı iadesi açısından ise yatırımcının fon payını sattıktan sonra kendisine yapılması gereken ödemenin belirlenen zamanda gerçekleştirilememesi temerrüt olarak ifade ediliyor.

Temerrüt oluşması, tek başına yatırımcının parasını tamamen kaybettiği veya fonun iflas ettiği anlamına gelmiyor. Buradaki temel durum, vadesi gelen ödeme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilememesi.

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