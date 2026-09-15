15 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen hisseler için seans sonuna kadar “yukarı adım kuralı”nın uygulanacağı açıklandı.

ENDEKSTEKİ YÜZDE 2’LİK DÜŞÜŞ EŞİĞİ TETİKLEDİ

KAP duyurusunda yer alan bilgilere göre kararın detayları şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Saati: Saat 12:08:47 itibarıyla BIST 100 endeksindeki anlık gerilemenin, belirlenen -yüzde 2’lik eşik değeri aşması uygulamanın ana sebebi oldu.

• Uygulama Süresi: Alınan karar doğrultusunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı gün sonuna (seans sonuna) kadar kesintisiz olarak yürürlükte kalacak.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR, NASIL İŞLER?

Yukarı adım kuralı, hisse senetlerindeki satış baskısını hafifletmeyi amaçlayan önemli bir piyasa mekanizmasıdır. Bu kural devreye girdiğinde:

• Açığa satış işlemleri, söz konusu hisse senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan (yukarı adımdan) yapılabilir.

• En son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de gerçekleştirilebilir.

Bu mekanizma sayesinde hisse fiyatları üzerindeki spekülatif aşağı yönlü baskının azaltılması ve piyasa dengesinin korunması hedeflenir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.9 16.187.957.426,50 % -1.36 16:17 AKBNK 70.75 8.450.447.592,40 % -2.48 16:17 ASELS 376.5 7.962.603.440,75 % 1.07 16:17 THYAO 292 7.813.010.900,25 % -1.18 16:17 ISCTR 13.49 7.663.712.800,02 % -2.53 16:17 Tüm Hisseler

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