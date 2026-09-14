Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan tedbirler çerçevesinde ilgili paylarda açığa satış ve kredili işlemler geçici olarak durduruldu.

Alınan karar uyarınca aşağıda belirtilen şirket payları, 15 Eylül 2026 tarihi seans başından 14 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar 1 ay süreyle açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek:

• Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS)

• Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES)

• Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)

VBTS VE AÇIĞA SATIŞ HATIRLATMASI

VBTS kapsamında alınan tedbirler; pazar değişimi, genel işlem esasları veya diğer düzenlemelerden bağımsız olarak belirlenen süre sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Ayrıca SPK kararları gereği Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda gerçekleştirilebilmektedir.

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