Kapital Gayrimenkul (KPTGY), borçlanma aracı ihracına ilişkin yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin 6 Temmuz 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapılmıştı.

YURT İÇİNDE NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATILACAK

KAP açıklamasına göre 500 milyon TL'lik ihraç tavanı kapsamında çıkarılabilecek borçlanma araçları yurt içinde ve nitelikli yatırımcılara satılacak.

SPK tarafından verilen ihraç tavanı onayı 10 Eylül 2027'ye kadar geçerli olacak.

Burada önemli nokta, 500 milyon TL'nin şirketin şu anda borçlandığı tutar olmadığı. SPK kararı, KPTGY'ye geçerlilik süresi içerisinde toplam 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edebilme imkanı sağlıyor.

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