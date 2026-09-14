14 Eylül 2026 tarihli KAP duyurusuna göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’inin 9.8. maddesi gereğince yapılan düzenli kontroller sonucunda kritik bir eşik aşımı tespit edildi.

Vega Portföy’ün kurucusu veya yöneticisi olduğu, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören fonların portföylerinde bulunan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) hisselerinin oranı incelendi.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI YÜZDE 3'Ü GEÇTİ

İhraççı şirketin fiili dolaşımdaki payları ve bu paylara tekabül eden toplam oy hakları dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalara göre:

• Şirket: Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

• Tespit Tarihi: 11 Eylül 2026

• Sermaye/Oy Hakkı Oranı: Yüzde 3'ün üzeri

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